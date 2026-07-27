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Michoacán ahorra 42 millones de pesos con reestructura de transparencia
El presupuesto pasó de 46.2 millones de pesos ejercidos por el Imaip a 4.5 millones de pesos para la Dirección de la Secoem.
El gobierno de Michoacán informó que la creación de la Dirección de Transparencia de la Secretaría de Contraloría del Estado (Secoem) permitió un ahorro presupuestal de 42 millones de pesos, equivalente a una reducción de 91% en el gasto destinado a esta materia.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla detalló que, con la reestructuración, el presupuesto pasó de 46.2 millones de pesos ejercidos por el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Imaip) a 4.5 millones de pesos para la nueva Dirección de Transparencia de la Secoem.
De acuerdo con el gobierno estatal, esta instancia asumió las funciones de acceso a la información y protección de datos personales que desempeñaba el Imaip, con lo que ahora da seguimiento a las solicitudes de información.
El titular de la Secoem, Francisco Ramírez Flores, señaló que la oficina atiende directamente a 75% de los sujetos obligados en la entidad.