Gilberto Mora, en rango realista de 15 a 18 millones de euros

“Gilberto Mora rompe récord como el futbolista más valioso en la historia de la Liga MX”. Ese titular explotó en medios y redes sociales luego de que el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, se actualizara después de la Copa del Mundo 2026.

La carta de ‘Morita’ alcanzó 25 millones de euros. Incrementó 15 tras disputar 236 de 450 minutos posibles (52%) con la Selección Mexicana en el Mundial, según dicha fuente.

Esto genera altas expectativas entre aficionados y comentaristas. Prevén que el club que compre a Mora tendrá que desembolsar una cifra récord para el futbol mexicano, superando los 15 millones de euros que dio Ajax al América en 2019 por Edson Álvarez.

Pero ese análisis no es del todo cierto. Rob García, agente avalado por FIFA con experiencia para clubes como Manchester City y Ajax, explica a El Economista la situación de ‘Morita’ para no caer en exageraciones.

“Los clubes no se fijan tal cual en lo que dice Transfermarkt, sino en la cláusula de salida que pueda tener un jugador dentro de su contrato en un club. Esa cláusula, honestamente, sólo la saben el jugador, el agente, el club y prácticamente es en esa en la que se basa el valor final”.

El especialista señala que hay otras variables clave más allá de la edad y cualidades del futbolista: recorrido en primera división, situación de oferta y demanda, experiencia contra jugadores élite y hasta el posible mercado de fans en su país.

“Se sabe que su falta de roce con jugadores o equipos de clase mundial, que vimos en el partido contra Inglaterra (en octavos de final del Mundial), le puede llegar a doler y, de alguna manera, a verse limitado, porque tiene 17 años. Si tuviera a lo mejor dos años en Europa ya podría ser comparado, incluso, con un Lamine Yamal, pero como sigue jugando en México y no tiene ese roce, le falta ese paso”.

Mora acumula 97 partidos entre primera división de Liga MX, siempre con Xolos de Tijuana, y Selección Mexicana desde categoría sub 15 hasta mayor.

Antes de cumplir 18 años —el 14 de octubre de 2026— registra un campeonato de Copa Oro (2025) y titularidades en duelos de eliminación directa de Copa del Mundo con selección mayor (contra Ecuador e Inglaterra).

Sin embargo, permean incógnitas sobre su rendimiento en una hipotética primera temporada en Europa, recordando a jóvenes mexicanos que batallaron con esa adaptación y regresaron pronto a Liga MX, como Diego Lainez.

“La realidad es que todos los clubes van con el tema de oferta y demanda. (Mora) No es el único al que están siguiendo, seguramente también a sudamericanos y europeos jóvenes que están sobresaliendo. Cada uno tiene valor específico. Cuando hablas de un jugador potencia o que tiene futuro prometedor, también ven todo lo que existe alrededor bajo los mismos parámetros (…) Un jugador que no ha pisado Europa y que va a costar un puesto de extracomunitario tiene que ser demasiado bueno para poder pagar 20, 30 o 50 millones por él”, profundiza García.

Transferencia realista

El valor de Gil Mora después del Mundial varía según la fuente. En Transfermarkt lo ponen en 25 millones de euros, en Football Observatory entre 11 y 13 millones, mientras que en Football Transfers en 9.8 millones.

Para el especialista consultado por este diario, el canterano de Xolos está en un rango realista de transferencia de entre 15 y 18 millones de euros.

“Por ahí puede encajar perfecto. Insisto, mucho va a tener que ver cómo ceda el club en cifras, por un 20 o 30% de una futura compra que ayude a que, si había una cláusula de salida de 20 millones, por ejemplo, termine bajando por ese porcentaje. En esa reventa, independientemente de derechos formativos, el club puede obtener hasta más (dinero). Esa es la parte donde deben ser muy inteligentes, pero, insisto, va a depender totalmente del club y de la agente sobre cómo lo pueden negociar”.

Gilberto Mora es representado por Rafaela Pimenta, quien heredó ese cargo y aprendizajes del afamado Mino Raiola, fallecido en 2022.

“Él era muy agresivo a la hora de negociar y creo que eso les funcionó para tener jugadores bastante amplios en cuestión de categoría, clubes, nacionalidades y demás. Hoy es un tema muy sencillo para ellos tratar de tener promesas y tratar de venderlos muy caros”, refiere Rob García.

Aunque Mora no acumula tanto roce contra rivales de primer nivel, aclara que posee virtudes atractivas para el mercado internacional: dinámico, polivalente, maduro, técnico, con visión, cambios de ritmo y temple.

No obstante, el valor de su eventual transferencia también dependerá de la liga a la que llegue, puntualiza el agente.

“Ligas como Países Bajos, Bélgica o Portugal obviamente no pueden pagar más de 10 millones (de euros), sería ilógico, entonces quedan las ligas top: Inglaterra, España, a lo mejor PSG o Lyon en Francia y los equipos italianos. De ahí en fuera, no hay más. El mercado limita porque al final solamente algunos equipos podrían pagar y desarrollar de esa manera al jugador”.

El mercado de verano estará abierto hasta el 31 de agosto o 1 de septiembre (dependiendo cada caso) en las ligas top de Europa.

Por ahora, Gilberto Mora ya debutó en la temporada 2026-27 y registra un gol en 45 minutos del torneo Apertura 2026 con Xolos, que es líder de la Liga MX después de dos jornadas.

Su futuro sigue a la expectativa. A nivel general, la transferencia más cara de un futbolista mexicano fue la de Hirving ‘Chucky’ Lozano de PSV a Napoli en 2019 por 50 millones de euros.