Banco Mundial alista nueva alianza con México; apoyará objetivos del Plan México

El presidente del Grupo Banco Mundial (WBG por sus siglas en inglés), Ajay Banga, visitará la Ciudad de México este martes y el miércoles. Será la primera visita oficial a México de un presidente del grupo en más de cinco años.

Se reunirá con altos funcionarios del gobierno y líderes del sector privado para avanzar en un nuevo Marco de Alianza con el País (CPF, por sus siglas en inglés), que es la estructura para la próxima fase del trabajo del WBG con México.

Este nuevo enfoque apoya los objetivos del Plan México de fortalecer la competitividad, desarrollar el capital humano, expandir la inversión productiva y consolidar industrias domésticas y cadenas de valor más sólidas.

Las discusiones se centrarán en sectores con alto potencial para impulsar el crecimiento y el empleo que incluyen la agricultura, la manufactura y las pequeñas y medianas empresas.

En una visita a Naturasol, una agroindustria apoyada por la Corporación Financiera Internacional (IFC), organización del Grupo Banco Mundial orientada al desarrollo del sector privado, Ajay hablará sobre el fortalecimiento de la asociación y AgriConnect, que vincula financiamiento, asistencia técnica y alianzas con el sector privado a lo largo de las cadenas de valor agrícolas .

Con este proyecto se conecta a los pequeños agricultores con mejores insumos y mercados de exportación. Está diseñado para escalar en México y en la región.

Alianza de años

El Marco de Alianza con México anterior fue discutido por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial el 27 de febrero de 2020 y cubrió un periodo de seis años, de 2020 a 2025, con lo que alineó el trabajo del Banco Mundial al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de México.

Ajay Banga es presidente del Banco Mundial desde el 2 de junio del 2023, fue elegido por un periodo de cinco años que se cumplen en el 2028. Es el décimo cuarto presidente del Banco Mundial.

El presidente del Grupo Banco Mundial también es presidente del Directorio Ejecutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y presidente de oficio del Directorio Ejecutivo de la Asociación Internacional de Fomento (AIF). También preside las Juntas de Directores de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y del Organismo Multilaterala de Garantía de Inversiones (MIGA) así como del Consejo Administrativo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).