Jalisco lanza programa de desarrollo empresarial; apoyará hasta 500 pymes

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco lanzó la convocatoria del Proyecto de Desarrollo Empresarial Jalisco (Prodejal), programa que apoyará a hasta 500 pequeñas y medianas empresas (pymes), informó el gobierno estatal.

A través de esta estrategia, las empresas seleccionadas accederán a consultoría especializada, capacitación estratégica, formación ejecutiva y vinculación comercial para fortalecer su operación y acelerar su crecimiento.

El acompañamiento tiene un valor aproximado de 145,000 pesos por negocio e incluye certificación Lean Six Sigma, herramientas de gestión y alianzas con instituciones como el Centro de Competitividad de México y el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa.

Las compañías interesadas podrán registrarse hasta el 15 de agosto mediante el prerregistro en prodejal.mx, donde también podrán consultar los requisitos y el proceso de participación.