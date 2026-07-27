El Brent cayó casi 9% en la jornada; el WTI 7%

Los precios del petróleo cayeron el lunes, situándose en sus niveles más bajos en más de una semana, después de que Estados Unidos suspendiera abruptamente una campaña de ataques aéreos contra Irán durante el fin de semana, lo que generó esperanzas de una solución diplomática que permitiría reanudar el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz .

Los futuros del crudo Brent cayeron 8.42 dólares, o un 8.7%, para cerrar en 88.36 dólares el barril, el nivel más bajo desde el 17 de julio. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cayeron 6.70 dólares, o 7.5%, para cerrar en 82.61 dólares, el nivel más bajo desde el 16 de julio.

La mezcla mexicana de exportación perdió 9.3% u 8.1 dólares y se vendió en 79.19 dólares el barril.

La semana pasada, los futuros del Brent superaron los 100 dólares por barril, debido a que el conflicto, que ha reducido los envíos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, se extendió al mar Rojo. Esto dificultó las exportaciones de Arabia Saudita, el principal exportador mundial, a través del Estrecho de Bab el-Mandeb hacia Asia.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, declaró a “Fox News Sunday” y a otros medios estadounidenses que el presidente Donald Trump había decidido suspender los ataques estadounidenses para dar más tiempo a la diplomacia.

El lunes, Trump afirmó que Estados Unidos está manteniendo “buenas conversaciones” con Irán y que “hay muchas posibilidades de que se concrete un acuerdo”. También amenazó con una “fuerte acción militar” si la diplomacia fracasa.

Los precios del petróleo cayeron durante toda la sesión del lunes, luego de que las defensas aéreas de Arabia Saudita interceptaran y destruyeran drones lanzados desde Irak. Los hutíes de Yemen afirmaron haber atacado instalaciones estratégicas de suministro y transporte de crudo que conectan el este de Arabia Saudita con Yanbu, un importante centro de exportación de petróleo en el Mar Rojo.

“El mercado parece estar siempre buscando buenas noticias en un ámbito que realmente no las ofrece”, dijo John Evans, analista de PVM.

“Una suspensión de los ataques militares podría parecer una mejora, pero no ofrece ninguna garantía de que el petróleo vuelva a fluir pronto desde la zona”, afirmó.

Añadió que los futuros del petróleo solo seguirán bajando si los elevados precios vuelven a afectar la demanda, no debido a “cuestionables mini-altos al fuego”.

Perspectiva incierta

Los analistas del sector prevén una gran volatilidad en los mercados petroleros en respuesta a las novedades sobre el alto al fuego no oficial entre Estados Unidos e Irán, y advirtieron que el flujo físico de petróleo sigue restringido a pesar de la tregua.

“Los volúmenes de transporte marítimo siguen estando muy deprimidos tras un breve alto al fuego a mediados de junio, lo que limita las exportaciones de Medio Oriente y obliga a realizar desvíos más largos y costosos a través de Suez para los cargamentos saudíes del Mar Rojo”, dijo Alex Hodes, director de Estrategia de Mercado Energético de la correduría StoneX.

Según datos de transporte marítimo de Kpler, durante el fin de semana menos de 10 buques mercantes transitaron diariamente por el Estrecho de Ormuz .

“Los flujos cayeron a aproximadamente el 15% de los niveles anteriores a la guerra, frente a una tasa normal de unos 20 millones de barriles diarios de crudo, condensado y productos derivados. Una pausa política no añade ni un solo barril extra al suministro aquí y ahora”, dijo Ole Hvalbye, analista de Mercado de SEB Research.

Kazajstán, uno de los 10 mayores productores de petróleo del mundo, ha reducido a menos de la mitad su producción diaria de petróleo tras el cierre de la principal terminal de exportación en el Mar Negro ruso debido a los ataques con drones, según informó el lunes una fuente del sector.