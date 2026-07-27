Fibra Inn dispara su EBITDA

Fibra Inn, un fideicomiso especializado en la administración de hoteles para viajeros de negocios y placer, reportó avances en sus métricas de rentabilidad operativa durante el segundo trimestre, reflejando el impacto positivo de la internalización de sus operaciones.

Entre abril y junio, la compañía registró un crecimiento de 40% en su flujo operativo en comparación con el mismo periodo de 2025, mientras que el ingreso operativo neto (NOI) creció 1.1%, de acuerdo con su reporte trimestral.

Durante el periodo, los ingresos de la compañía avanzaron 1%, a pesar de haber registrado niveles de ocupación de 58.7%, por debajo del 61.1% reportado un año antes.

Grupo Bimbo, la mayor panificadora a nivel global, estaría en negociaciones para adquirir al fabricante español de waffles Punto Gofre.

En caso de prosperar la negociación, la compra del proveedor de la minorista Mercadona, una de las mayores de ese país, podría concretarse en el último trimestre del año.

Las adquisiciones forman parte de la estrategia de crecimiento de Grupo Bimbo. Punto Gofre, con operaciones en Alicante, fue fundada en 1978 por el belga Henry Monsieur, y sus productos se distribuyen en una decena de países, de acuerdo con su sitio web.

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla adquirió el sistema Omni One Enterprise de la división de robots humanoides Optimus de la compañía estadounidense Virtuix, en una operación cuyos términos no fueron revelados.

Omni One Enterprise ofrece soporte para el entrenamiento inmersivo, la simulación y la teleoperación en tiempo real de robots humanoides.

Virtuix dijo que la venta representa un nuevo paso en la estrategia de expansión, más allá de los videojuegos para consumidores, hacia los mercados empresariales.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Tesla cayeron 1.2% en el Nasdaq durante la jornada de lunes, al cotizar en 309.22 dólares por título. Por su parte, las acciones de Virtuix cayeron 17.42% a 2.18 dólares en la misma sesión.

El fabricante alemán de automóviles de lujo Porsche anunció el lunes que recortará un total de 9,000 puestos de trabajo de aquí a 2035, en un contexto en el que su matriz, Volkswagen, y sus marcas se están reestructurando ante la débil demanda y la dura competencia.

En un acuerdo anunciado tras meses de negociaciones, la dirección de Porsche y los representantes de los trabajadores acordaron 5,000 recortes adicionales que evitarán los despidos forzosos gracias a medidas como la reducción natural de la plantilla y los planes de baja voluntaria.

Estas medidas se suman a un primer paquete de 3,900 recortes y a otros 500 anunciados este año por el nuevo presidente ejecutivo, Michael Leiters, en relación con el cierre de filiales.

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