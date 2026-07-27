Acciones de KOF se disparan tras su reporte trimestral

Coca-Cola FEMSA (KOF), el mayor embotellador de Coca-Cola en el mundo, tuvo un repunte en todos sus indicadores. Avanzaron los ingresos, el volumen de ventas, utilidad de operación, la utilidad neta, excluyendo los efectos de conversión de sus ingresos a pesos.

KOF destacó en su reporte al segundo trimestre de 2026 enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que sus volúmenes repuntaron 3.5%, los ingresos 4.7%, la utilidad de operación avanzó 9.1% y la utilidad neta lo hizo 16.9 por ciento.

Los resultados, reportados la mañana del lunes, parece que gustaron al mercado, ya que el precio de su acción repuntó 5.7% en la BMV en la jornada.

“Durante el segundo trimestre logramos una mejora secuencial, resaltando la fortaleza de la diversificación geográfica de Coca-Cola FEMSA. A lo largo de nuestros territorios continuamos expandiendo la industria de bebidas y ganando participación de mercado, al tiempo que progresamos frente a nuestra agenda digital”, destacó en el reporte Ian Craig, director general de KOF.

Explicó que KOF capitalizó la Copa Mundial de la FIFA, al fortalecer las marcas y su conexión con los consumidores.

“Si bien México continuó enfrentando un entorno de consumo desafiante y los efectos del incremento en el impuesto IEPS, nuestra estrategia de asequibilidad, segmentación y una disciplinada ejecución comercial nos permitieron fortalecer nuestra posición competitiva”, agregó.

Sudamérica tuvo un trimestre sólido con Colombia, Guatemala y Brasil con volúmenes récord para un segundo trimestre, lo que llevó a la utilidad de peración a registrar un crecimiento de doble dígito.

Superó expectativas

Ariel Méndez, analista del banco BX+, escribió que KOF superó las expectativas y Sudamérica respaldó el crecimiento y compensó un entorno de consumo debilitado en México. Comentó que la empresa busca respaldar su estrategia con la diversificación geográfica para mantener su crecimiento en el largo plazo.

Dijo que la emisora está en un nivel atractivo de 11.7x en su múltiplo P/U en comparación con el promedio de 5 años de 15.4x, ante la resiliencia en utilidad neta y desempeño de su acción en los últimos 12 meses.

“KOF presentó un reporte positivo, con Sudamérica como motor de crecimiento en ingresos y México reflejando la debilidad del consumo. Las eficiencias operativas permitieron la mejora en rentabilidad con sólida expansión en márgenes”, reportó la analista.

Los analistas de Barclays destacaron que el reporte fue mejor a lo esperado, también destacaron la operación en Sudamérica. Resaltaron que México y Centroamérica tuvieron un incremento en el volumen de ventas de 1.4%, en línea con lo esperado por el mercado.