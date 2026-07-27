Gasolina en EU sube por tercera semana consecutiva; hay esperanza de que tendencia alcista finalice

El precio de la gasolina regular en Estados Unidos incrementó por tercera semana consecutiva, aunque una aparente pausa en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán durante los últimos días da esperanza de que el alza pueda llegar a su fin.

En la última semana, el precio promedio nacional de la gasolina regular en Estados Unidos incrementó 11 centavos, a 4.06 dólares por galón (18.71 pesos por litro), según datos de la consultora PETROIntelligence.

El director de análisis de petróleo en GasBuddy, Patrick De Haan, señaló que los precios promedio de la gasolina y el diésel aumentaron en casi todos los estados durante la última semana, debido a una combinación de factores que mantuvo una presión alcista tanto en los mercados de crudo como en los de productos refinados.

Entre los factores que explicaron la presión alcista la semana anterior están la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, la reanudación de los ataques hutíes en el mar Rojo y los nuevos ataques ucranianos contra refinerías de petróleo rusas.

No obstante, De Haan aseguró que una disminución de las hostilidades durante el fin de semana brindó cierto alivio en los precios del petróleo al arranque de esta semana, "lo que sugiere que el ritmo de los aumentos en las estaciones de servicio podría moderarse en los próximos días”.

“Por ahora, los automovilistas deben esperar que los precios se mantengan elevados, aunque la magnitud de futuros incrementos dependerá en gran medida de cómo evolucione la situación geopolítica durante la semana entrante”, explicó.

Este lunes, los precios del petróleo se desplomaron hasta 7% ante las señales de distensión entre Estados Unidos e Irán.

¿Dónde es más cara la gasolina en EU?

Los estados donde más subió la gasolina en la última semana fueron: Delaware, con un incremento de 19 centavos de dólar, Maryland (+15.7 centavos), Georgia (+15.4 centavos), Indiana (+15.4 centavos) y Minnesota (+14.5 centavos).

De esta manera, los estados donde la gasolina es más cara este lunes son: California (5.61 dólares por galón), Hawaii (5.41 dólares) y Washington (5.06 dólares).

Mientras que los estados donde la gasolina es más barata son: Indiana (3.49 dólares por galón), Mississippi (3.65 dólares) y Texas (3.67 dólares).