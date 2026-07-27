Pedidos de bienes de capital básico aumentan en EU

Los nuevos pedidos de bienes de capital clave fabricados en Estados Unidos (EU) registraron un fuerte aumento en junio, mientras que los envíos experimentaron su mayor alza en cuatro años y medio, a medida que las empresas incrementaron el gasto en inteligencia artificial (IA), lo que sugiere que la economía mantuvo un ritmo de crecimiento bastante sólido en el segundo trimestre.

El informe publicado por el Departamento de Comercio también mostró revisiones al alza de los datos correspondientes a mayo. La expansión de la IA está contribuyendo a limitar el lastre que suponen para la economía la guerra de cinco meses en Medio Oriente y los aranceles sobre las importaciones que aplica la Administración Trump, lo que impulsa al sector manufacturero.

El aumento generalizado de los pedidos y envíos de bienes de capital básicos registrado el mes pasado se vio impulsado por la sólida demanda de computadoras y productos electrónicos, así como de equipos eléctricos, electrodomésticos y componentes.

“Los mercados bursátiles siguen debatiéndose con las valoraciones de muchas de estas empresas tecnológicas, pero una cosa es segura: el gasto en inversión de capital de las empresas estadounidenses está manteniendo a flote la economía, a pesar de la cautela en otros sectores provocada por la incertidumbre de la guerra en Oriente Medio y el aumento de los precios de la energía”, dijo Christopher Rupkey, economista jefe de FWDBONDS.

Los pedidos de bienes de capital no destinados a la defensa, excluidas las aeronaves, aumentaron 0.9% el mes pasado, tras un incremento revisado al alza de 1.9% en mayo.

Los pedidos de bienes de capital básicos subieron 9.3% anual en junio.

Los pedidos de ordenadores y productos electrónicos se dispararon 3.1% tras repuntar 1.2% en mayo. Los pedidos de equipos eléctricos, electrodomésticos y componentes incrementaron 0.9% frente a 0.2% en mayo.