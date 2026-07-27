Agua de la zona metropolitana de Guadalajara incumple parámetros para medir su potabilidad

El agua que consume la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) carece de las mediciones necesarias para poder declararse potable, de acuerdo con información del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) de Jalisco correspondientes al periodo enero 2024-marzo 2026 en lo municipios de Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara.

La dependencia monitorea color, pH, ion fluoruro, sólidos disueltos totales, dureza total, cloro residual libre y coliformes fecales, con esto “no pueden afirmar que el agua cumple con la normatividad cuando no están analizando los 38 elementos que marca la norma oficial, es una afirmación sin sustento científico” informó a este medio Juan Pablo Macías Salazar, investigador hídrico de la ZMG.

La Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021 en las especificaciones sanitarias establece que para fuentes de agua superficiales se deben evaluar 38 parámetros, entre ellos arsénico, manganeso, hierro, giardia lamblia, microcistinas, radiactividad total, cadmio, plomo, mercurio, níquel, benceno, estireno, tolueno y xilenos.

De acuerdo con información oficial de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, el Lago de Chapala es la principal fuente de abastecimiento de agua potable de la ZMG, al aportar 60% del agua que llega; también es el lago, el más extenso del país, con una capacidad de 7,897 millones de metros cúbico.

Cloro residual

En los análisis del Siapa correspondientes al primer trimestre de 2026, de las 43 muestras, 33 están fuera del rango permitido por la norma en cloro residual, mayormente en Zapopan, Tonalá, Guadalajara y Tlaquepaque; si éste se encuentra en exceso puede resultar tóxico para el consumo, por el contrario, si el cloro residual es menor al necesario, el agua puede retener bacterias, y virus patógenos que también amenacen la salud del consumidor, explicó el especialista.

El ion fluoruro y el color verdadero también presentan incumplimientos, este último indica presencia de partículas no eliminadas en la potabilización. En siete muestras no se realizó la prueba de coliformes fecales, pese a tratarse de un indicador básico de contaminación microbiológica, agregó.

Ante este panorama, es necesario que las autoridades que realicen análisis completos que cubran los 38 parámetros de la NOM-127, que especifiquen en qué colonias se realizan los muestreos, que entreguen los resultados de las mediciones y no solo el dato de ‘dentro’ o ‘fuera’ de norma, y que expliquen por qué no se miden contaminantes críticos y coliformes fecales, exhortó Macías.

Presa las pintas, otro foco rojo

A esto se suma que, el pasado 30 de abril, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la Recomendación 10/2026, por violaciones a los derechos humanos derivadas de la contaminación de la presa Las Pintas y la falta de monitoreo integral del agua que se suministra a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El organismo determinó que Las Pintas “se caracteriza por la degradación sistemática del ecosistema y la vulnerabilidad hídrica, misma que exige una intervención inmediata”. Entre las recomendaciones está la elaboración de un ‘Plan de remediación y prevención’ para la presa Las Pintas, que incluya la identificación de daños por contaminación, acciones atender y prevenir, y el restablecimiento progresivo de las condiciones del ecosistema.