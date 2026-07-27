ASSA aprueba con 162 votos a favor y 17 en contra someter a consulta nueva propuesta con Aeroméxico

La Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) de México aprobó la propuesta surgida de las mesas de negociación con Aeroméxico. El resultado del conteo registró 162 votos a favor y 17 en contra entre los asistentes a la sesión celebrada este 27 de julio.

Con esta resolución, el gremio determinó “continuar con el procedimiento legal para presentarla nuevamente a consulta de toda la planta de sobrecargos”, según informó la representación sindical a través de un comunicado emitido tras la votación.

La organización sindical señaló que el proyecto incorpora los planteamientos de los trabajadores expresados en etapas previas. “Las opiniones y aportaciones compartidas por las y los sobrecargos durante el ejercicio de consulta fueron tomadas en cuenta para regresar a las mesas de negociación con Aeroméxico”, detalló la organización.

Como parte de los siguientes pasos formales, el sindicato formalizará el acuerdo ante las autoridades del trabajo para dar paso a las fases de difusión.

“En las próximas horas, ASSA de México informará a la autoridad laboral sobre la decisión de la Asamblea y realizará las gestiones necesarias para la firma del nuevo proyecto de modificación contractual”, precisó la organización.

El proceso continuará en coordinación con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para definir las fechas del proceso de consulta en el que participará la plantilla sindicalizada. La votación se llevará a cabo “mediante un voto personal, libre, directo y secreto”, según lo estipulado por la representación gremial.