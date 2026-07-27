Ven necesario un incremento de tasas en septiembre

El Banco Central Europeo (BCE) tendrá que subir las tasas de interés al menos una vez más para contener la inflación, y un empeoramiento de las perspectivas podría justificar un endurecimiento mayor del que se espera actualmente, dijo ayer Peter Kazimir, presidente del banco central eslovaco.

El BCE mantuvo las tasas sin cambios la semana pasada, pero insinuó claramente un incremento en su próxima reunión de septiembre, ya que los precios del petróleo y del gas se han disparado este mes debido al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

“Opino que será necesario al menos un incremento más como parte de nuestro ajuste mesurado ante los riesgos de inflación”, afirmó Kazimir, un defensor declarado de la política monetaria restrictiva, en un artículo de opinión. “Esto está justificado incluso si la situación mejora ligeramente”.

Añadió que se necesitarán datos económicos “muy convincentes” y acontecimientos geopolíticos en las próximas semanas para que él no abogue por un alza en septiembre.

Una de las razones clave por las que el BCE se mantuvo firme este mes fue que el repunte de la inflación aún no ha generado ningún impacto significativo de segunda ronda en los precios, pero Kazimir señaló que los responsables políticos deben actuar de forma preventiva.

“A menudo se forman de forma silenciosa. Para cuando son plenamente visibles, revertirlos resulta costoso. Nuestra tarea es actuar antes de llegar a ese punto, no después”, afirmó.

Los mercados financieros prevén al menos dos incrementos de réditos más por parte del BCE, con el primero ya totalmente descontado para octubre y el segundo para marzo.

Sin embargo, estas expectativas son muy volátiles y varían en función de los precios del petróleo, que se sitúan ahora entre los escenarios “básico” y “más moderado” del BCE.