Shein tiene que justificar su valor de 50,000 millones de dólares

Se espera que los inversionistas analicen con detalles si Shein puede justificar un valor de entre 40,000 millones y 50,000 millones de dólares que quiere alcanzar en su salida a Bolsa en Hong Kong, después de que el folleto informativo presentado el domingo reveló una desaceleración del crecimiento y un descenso de la rentabilidad.

Los ingresos aumentaron 8%, a 41,800 millones de dólares en 2025, pero el beneficio neto cayó 39%, a 2,060 millones.

En el primer trimestre de este año, la empresa de moda rápida reportó unas pérdidas de 99 millones, según se desprende del documento presentado.

Si bien las pérdidas trimestrales reflejaron en parte un cargo por ajuste de valor de 328 millones de dólares en acciones preferentes convertibles y rescatables a raíz de un cambio contable, la desaceleración del crecimiento de los ingresos y el debilitamiento de los beneficios básicos ponen de relieve los crecientes retos a los que se enfrenta la empresa.

“Los inversionistas institucionales de la HKEX (Bolsa de Hong Kong) se centrarán en el margen operativo del 2.9%”, dijo Winston Ma, director ejecutivo del Global Public Investment Funds Forum y antiguo director general de China Investment Corporation.

“Los inversionistas reevaluarán a Shein, pasando de considerarla una plataforma tecnológica de hipercrecimiento puro a verla como un actor del comercio minorista físico y la logística que se enfrenta a un comercio mundial con grandes fricciones”, agregó.

La reducción del margen se suma a la preocupación de que el rápido ascenso de Shein se topó con el aumento de los costos comerciales, un mayor escrutinio regulatorio y la intensificación de la competencia en el comercio electrónico.