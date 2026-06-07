Bolsas de Asia se derrumban por venta masiva de acciones de semiconductores

Los índices bursátiles de referencia de Asía se desplomaron más de 8% en la tarde de este domingo, debido a una venta masiva global de semiconductores y el aumento de las tensiones en Medio Oriente provocaron una amplia huida de los activos de riesgo.

El Kospi de Corea del Sur retrocede 8.03% a 7,503.25 unidades y se perfila a su peor caída desde el 4 de abril, cuando cayó 12.06 por ciento.

El índice Nikkei 225 de Japón cae un 4.46% hasta los 63,651.50 puntos, se encamina a su tercera jornada con caídas y su peor baja desde 8 de marzo, cuando descendió 6.15 por ciento.

El descenso se da luego de una venta masiva en las acciones de semiconductores estadounidenses el viernes.

Los participantes del mercado quedaron decepcionados por las perspectivas del fabricante de chips Broadcom, lo que llevó al Índice de Semiconductores de Filadelfia a caer más de 10%, su mayor descenso desde marzo de 2020.

Los grandes pesos pesados del sector de chips de Corea del Sur encabezaron las pérdidas, con Samsung Electronics (-8.81%) y SK Hynix (-5.65%) registrando fuertes caídas en las primeras operaciones del día.