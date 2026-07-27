Ingresos consolidados de Liverpool suben en el II Trim. 26

Los ingresos consolidados de El Puerto de Liverpool en el segundo trimestre se ubicaron en 57,290 millones de pesos, un avance del 1.5% en comparación al mismo periodo del año pasado.

En su reporte trimestral, la cadena de tiendas departamentales más grande de México dijo que el desempeño de todas las divisiones de negocio mostró resultados favorables.

La división Financiera creció 9.9%, el negocio Inmobiliario avanzó 8.6%, y el segmento Comercial creció 0.4 por ciento.

Los ingresos del Segmento Comercial, sin considerar operaciones descontinuadas, mantuvieron una evolución, con un incremento interanual del 1.8 por ciento.

A decir de la emisora, el segundo trimestre estuvo marcado por una desaceleración del entorno macroeconómico que continúa generando un comportamiento cauteloso por parte del consumidor y una mayor concentración del gasto discrecional en torno a eventos promocionales clave, incluyendo el Día de la Madre, Hot Sale y el Día del Padre.

El gasto de los consumidores también se vio afectado temporalmente por la Copa Mundial de la FIFA, lo que resultó en una menor demanda en la mayoría de las categorías.

“Si bien las categorías relacionadas con deportes y de TV y Video se beneficiaron del evento, la categoría de Ropa se vio particularmente afectada, especialmente en Suburbia dada su mayor exposición a dicha categoría. A pesar de estas condiciones, continuamos ejecutando nuestra estrategia comercial con disciplina”, se lee en el reporte trinestral.

Las Ventas de Liverpool crecieron 1.7%, impulsadas principalmente por un incremento en el ticket promedio, mientras que en el caso de Suburbia, registró una caída de -6.4%, reflejando una menor demanda del consumidor.

El desempeño de Suburbia también se vio impactado por una menor actividad de ventas de liquidación, derivada de una posición de inventario más sana y del continuo reposicionamiento de sus categorías de motocicletas y telefonía móvil para mejorar la rentabilidad y la mezcla de mercancía.

El desempeño de las ventas continuó superando al del mercado, con las tiendas departamentales ANTAD reportando un crecimiento de 0.9%, mientras que el segmento de ropa y calzado registró una disminución de -1.9 por ciento.

En línea

Para los analistas de Monex Casa dee Bolsa, Liverpool presentó un desempeño mixto en el II Trim. 26, con un crecimiento de 1.7% en ingresos, mientras que el EBITDA disminuyó 1.2 por ciento.

No obstante, la compañía se benefició de una posición de inventarios más saludable y de la apreciación del peso.

Hacia adelante, la normalización operativa de Arco Norte, la evolución del consumo, la ejecución de la nueva plataforma de ecommerce y la disciplina comercial serán clave para impulsar la recuperación gradual.

Monex recomendó Mantener la acción de Liverpool con un precio objetivo de 118 pesos para finales de este año.