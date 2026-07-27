Aumentan ventas de Grupo Carso pero baja su flujo operativo

Las ventas de Grupo Carso (GCarso) en el segundo trimestre del 2026 asendieron a 48,194 millones de pesos, un alza de 3.9% frente al mismo periodo del año pasado, a pesar del impacto por la apreciación del peso mexicano, dio a conocer el conglomerado industrial a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La utilidad de operación de GCarso en el trimestre fue de 5,116 millones de pesos en comparación con los 6,372 millones del mismo trimestre del 2025. Ello se explica porque en el 2025 se tuvieron efectos extraordinarios netos por 1,309 millones de pesos relacionados con la venta de las empresas cementeras en Estados Unidos.

Sin dicho efecto, la utilidad del periodo representa un incremento de 1% respecto al año anterior.

El flujo operativo (EBITDA) totalizó en 7,184 millones de pesos en el II Trim. 26, que se compara con los 8,524 millones del mismo trimestre del 2025.

La utilidad neta controladora alcanzó 2,964 millones de pesos en el II Trim. 26 frente a los 2,679 millones de pesos en el mismo periodo del año pasado, un alza de 10.6 por ciento.

Los ingresos de Grupo Sanborns crecieron el 8.4% entre abril y junio de este año a 17,810 millones de pesos frente a los 16,430 millones del segundo trimestre del año pasado.

Las ventas de Condumex, pese al fortalecimiento del peso, crecieron 1.7% a 13,400 millones de pesos.

La utilidad de operación y el EBITDA bajaron, derivado principalmente de los efectos cambiarios. En el trimestre la utilidad de operación alcanzó los 1,127 millones de pesos y el EBITDA los 1,278 millones, frente a los 1,160 millones y 1,345 millones, respectivamente.