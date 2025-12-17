BMV podría llegar hasta los 71,000 puntos en 2026 por impulso del Mundial y el consumo

El buen desempeño en lo que va de 2025, donde la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registra un crecimiento cercano al 30%, y alcanzando varios niveles récord, el mercado mexicano se encamina a 2026 con una perspectiva optimista con una proyección para el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV de 71,000 puntos.

Durante las presentación de “Perspectivas 2026”, los analistas de Actinver afirman que el impulso al mercado bursátil en el futuro, se centran en el desempeño positivo de ciertos sectores y en factores coyunturales y macroeconómicos clave.

“El efecto del Mundial 2026, parcialmente organizado en México, Estados Unidos y Canadá, será un factor importante para el consumo. Se espera que empresas patrocinadoras como Coca-Cola, a través de sus embotelladoras como Arca Continental, y otras como Fomento Económico Mexicano (Femsa), por su parte de tiendas de conveniencia, y Alsea, beneficiada por el consumo en servicios como restaurantes, vean un impulso en sus acciones”, dijo Antonio Hernández, analista del sector consumo en Actinver Casa de Bolsa.

No obstante, el estratega advirtió que existen riesgos latentes, principalmente en el sector de consumo, como un menor crecimiento económico en México y Estados Unidos, el impacto de un mayor Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que podría elevar precios y reducir volumen de ventas, así como la volatilidad en los costos de materias primas.

Los expertos consideran que para 2026, la proyección para la Bolsa Mexicana de Valores es de 71,000 puntos.

Actualmente, el índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones locales más negociadas, cotiza cerca de los 62,766 puntos, y muestra un incremento anual de 26.76 por ciento. Con dicho predicción podría crecer cerca del 13% para el siguiente año.

Los motores de la BMV

El principal motor del IPC hasta ahora ha sido el sector de materiales y commodities. Las empresas mexicanas con exposición materias primas, como el oro y el cobre han capitalizado la demanda mundial, destacándose compañías como Peñoles y Grupo México.

Los papales de estas compañías apuntan alzas en 2025, para Peñoles un incremento de 196% y Grupo México de 73.54 por ciento.

El sector de la construcción también tiene una perspectiva positiva, beneficiando a empresas como Cementos Mexicano (Cemex) y Grupo Cementos Chihuahua (GCC).

“Si bien la actividad industrial tocó su máximo en octubre de 2023 debido a la construcción de grandes proyectos públicos de infraestructura, se espera que la inversión pública repunte gradualmente en el siguiente año, impulsando el sector”, dijo Antonio Hernández.