La UDLAP cierra 2025 con gira de conciertos y exposiciones

Con lleno total en todas sus presentaciones, los Equipos Representativos Culturales de la Universidad de las Américas Puebla: la Orquesta Symphonia, el Coro de Cámara, Ópera UDLAP y el Ballet Folklórico Zentzontle, concluyeron su gira de conciertos navideños 2025, la cual tuvo cuatro sedes que se han vuelto tradición, así como la incursión en un nuevo escenario. La gira navideña cerró de manera espectacular en dos escenarios emblemáticos de Puebla y Tlaxcala.

Catedral Basílica de Puebla, hogar de la UDLAP desde hace más de diez años

Por décima tercera ocasión, el Altar Mayor de la Catedral Basílica de Puebla se convirtió en el escenario principal del tradicional Concierto Navideño UDLAP, donde más de 80 talentosos estudiantes y artistas universitarios se presentaron ante un recinto totalmente abarrotado.

La Orquesta Symphonia bajo la batuta de la doctora Laura Reyes Peñaloza abrió el programa musical con una gran interpretación de «Polonesa» de la suite Nochebuena Nikolái Rimski-Kórsakov. Acompañados por el Coro de Cámara y solistas: tenores, sopranos, mezzosopranos y barítonos, la orquesta continuó interpretando obras clásicas y navideñas, que generaron una ovación especial entre los asistentes.

En un cierre entusiasta que unió las voces de todos los asistentes, los artistas UDLAP interpretaron el tradicional Popurrí navideño UDLAP que convirtió el espacio en un ambiente de festividad y comunidad. “Para la Universidad de las Américas Puebla es un privilegio estar en la catedral, a nombre de toda la comunidad, familiares, egresados y todos los que hacen posible que la cultura florezca cada día más, muchas gracias; sobre todo a ustedes que hacen posible que la UDLAP siga siendo referente de los conciertos de Navidad en la catedral”, explicó Joaquín Cruz Martínez, director de Actividades Culturales.

Conciertos UDLAP en Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México.Cortesía

La Capilla del Arte UDLAP se sumó a la tradicional noche de museos Puebla

En este resumen del diciembre de actividades culturales de la universidad cuyo rector es Luis Ernesto Derbez, La Capilla del Arte, espacio cultural de la UDLAP, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Puebla, se sumó a las actividades especiales realizadas en el marco de la Noche de Museos que se celebró el la segunda semana de diciembre. Las personas interesadas en visitar este recinto cultural durante las vacaciones podrán hacerlo en un horario de 11:00 a 20:00 horas, en el que podrán observar la estructura francesa que alberga la galería, recorrer la nueva exposición colectiva que ocupa los dos pisos del emblemático edificio, y ser parte de distintas actividades.

“Habitar el umbral: Cuerpo, memoria y territorio en diálogo”, es la exposición que podrán visitar este sábado, la cual consiste en una muestra que entrelaza cuerpo, memoria y territorio como experiencias vivas y cambiantes, a través de 74 piezas de profesores, egresados y artistas vinculados a la UDLAP. A través de cada núcleo, los visitantes podrán ir conociendo el trabajo de artistas como Antonio Álvarez Morán, Berenice Olmedo, Miguel Casco, Beto Ibáñez, José Lazcarro, Carlos Arias. Lydia Garcia, entre otros.

Habitar el umbral.Cortesía

“Esta colección que se ha forjado en el esfuerzo, la dedicación, el compromiso y la ilusión de mostrar una exposición a la altura de la grandeza y trayectoria de una institución que ha destacado por tener la palabra excelencia como un sinónimo de su nombre. También se ha forjado en el cariño y confianza de todos los artistas que respondieron sin dudar a nuestra invitación”, expresó Mauricio Audirac Camarena, director de Capilla del Arte UDLAP durante la apertura de esta muestra.

Habilitar el umbral.Cortesía

Muestra de procesos creativos y composición coreográfica

La primera semana de diciembre de 2025, en la Sala de Artes Escénicas AG106, se realizó la presentación correspondiente a la asignatura Composición coreográfica II, en la que la comunidad estudiantil compartió los resultados de sus procesos creativos.

En ese sentido, las piezas presentadas fueron creadas e interpretadas por: Bárbara Evangelista Romero, Fátima Martínez Escobedo, Frida Juárez, Lizbeth Meneses, Mayli Fernández, Mariana Ruiz y Victoria Rugerio, quienes en cada movimiento evidenciaron la investigación, la construcción del discurso escénico y la exploración de temas de interés personal y colectivo.

Por otro lado, a inicios de diciembre de 2025, la explanada del Centro Estudiantil de la Universidad de las Américas Puebla, fue escenario de ACTO | Performance Danza UDLAP y Cía. Fragmentos, una presentación que es resultado de una colaboración entre la compañía de Danza UDLAP y la Compañía Fragmentos de Danza de Brasil.

La pieza, dirigida por Vanessa Macedo, directora artística de Danza UDLAP, fue el resultado de un proceso de creación compartida entre estudiantes de México y Brasil desarrollado a lo largo de dos días de ensayos intensivos. Al respecto, la maestra señaló que esta obra nació en Brasil, inspirada en un colectivo chileno que realizaba protestas contra el feminicidio y que hoy dialoga con las realidades de violencia que se viven en distintos países. “Esta pieza es una denuncia, una protesta y un reto para pensar cómo podemos estar juntas y juntos contra la violencia, y cómo mujeres y hombres podemos hacerlo con una voz única”, expresó la directora, invitando al público a reflexionar colectivamente desde el arte.

Estudiante de la UDLAP internacionalmente en danza contemporánea

La estudiante de tercer semestre de la Licenciatura en Danza de la UDLAP, Arlet Rubio Cepeda, brilló a nivel nacional e internacional al obtener el primer lugar en el Fiesta Feis de México, una de las competencias nacionales más relevantes de danza irlandesa, y al participar en una experiencia académica y artística en Phoenix, Arizona, fortaleciendo así su desarrollo profesional en escenarios internacionales.

“Llevaba varios años intentando ganar en esta categoría y siempre me quedaba muy cerca del primer lugar. Escuchar mi nombre como ganadora fue una satisfacción enorme por todo el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que realizamos mis entrenadores y yo”, compartió Arlet Rubio Cepeda, quien practica danza irlandesa desde los seis años y que recientemente se colocó en el primer lugar de la categoría Preliminary Championship del Fiesta Feis de México.

Sobre el concurso, la estudiante de Danza de la UDLAP comentó que bajo la organización de Drake School of Irish Dance México, este evento se llevó a cabo el pasado 1 de noviembre en el Colegio de Ingenieros Civiles de México con la presencia de bailarines de distintas escuelas del país. Asimismo, explicó que reconocida oficialmente por la Irish Dance Teachers Association of North America (IDTANA) y bajo los lineamientos de la Commission on Irish Dancing (CLRG), esta competencia evalúa técnica, estilo, ritmo, musicalidad y presencia escénica.

Posteriormente a este concurso, Arlet Rubio formó parte de un viaje artístico a Phoenix, Arizona, junto con Kinea Escuela de Danza y la compañía Quinto Elemento, bajo la dirección de Karina Cepeda.