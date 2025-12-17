El Inegi atisba cautela persistente del consumo privado en la recta final del 2025

Sin sorpresas ni efecto revulsivo por el Buen Fin del mes de noviembre. El cierre del 2025 en materia de consumo para las familias mexicanas se perfila como inició, en tono de cautela.

Así se atisba a partir de las previsiones hechas este miércoles por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) a través de su Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), que apuntan a un discreto crecimiento mensual de 0.3% del consumo privado en octubre y a una leve contracción de 0.1% para noviembre.

Esta dinámica se traduce en avances interanuales de 3.2% y 2.6%, respectivamente, aunque estas tasas reflejan bases de comparación favorables, pues el último trimestre del 2024 fue de contracción para el consumo, en medio de la cautela que detonó el relevo del gobierno federal.

Cabe recordar que el IOCP presenta una estimación econométrica adelantada del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).

“Mientras que el IMCP se publica nueve semanas después del mes de referencia, el IOCP presenta una primera estimación en dos semanas y una segunda, más precisa, en seis semanas”, informa el Inegi.

El dato del IMCP correspondiente al mes de octubre será publicado el 15 de enero del 2026. Además, este viernes 19 de diciembre se conocerán los resultados del tercer trimestre de la Oferta y Demanda Agregadas, que permitirán conocer la contribución que tuvo el consumo privado al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del período.

Las cifras originales del IMCP disponibles hasta el mes de septiembre muestran una alicaída dinámica de consumo, al registrar una variación acumulada interanual de 0.0%, que contrasta con el avance de 3.6% observado durante los primeros nueve meses del 2024.

Con todo, el indicador ha salido mejor librado en el año en comparación con la Formación Bruta de Capital Fijo (inversión fija), que durante los primeros tres trimestres del año se ha contraído 7.6% (versus el alza de 5.9% vista de enero a septiembre del 2024).