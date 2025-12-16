Bolsa mexicana cae con fuerza; registra segundo descenso tras máximo histórico

Las bolsas de valores e México terminaron con fuertes pérdidas las negociaciones de este martes. Los índices accionarios locales bajaron por segundo día, extendiendo la pérdida desde máximos históricos, en un mercado que asimilaba cifras clave en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 1.70% a 63,230.87 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cayó 1.75% a 1,252.82 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó el descenso de Grupo Financiero Banorte, de 4.37% a 166.86 pesos, seguido de BanBajío, con 4.31% a 47.29 pesos, y Genomma Lab, que perdió 3.07% a 18.02 pesos.

Los inversionistas asimilaron reportes de las nóminas no agrícolas y de las ventas minoristas de Estados Unidos, importantes para la política de tasas de la Reserva Federal. Mientras tanto, los participantes locales esperaban el anuncio de tasas del Banco de México, el jueves.