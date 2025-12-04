Cemex está de regreso; sus acciones alcanzan un máximo desde 2008

Las acciones de Cementos Mexicanos (Cemex) subieron este jueves en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzando su mayor nivel desde 2008.

La cementera regiomontana se ha visto beneficiada de las dinámicas favorables en sus principales mercados, una valuación atractiva, un perfil de riesgo reducido y una mejor posición financiera.

Sus papeles subieron 0.71% a 19.98 pesos, con lo cual registraron su mayor nivel desde el 28 de mayo de 2008, cuando cerraron en 20.27 pesos.

En lo que va de 2025, las acciones de Cemex suben 71.06% y se posiciona como la tercera empresa dentro del principal índice de la BMV, el S&P/BMV IPC, con mejor rendimiento, tan solo superado por Industrias Peñoles (198%) y Gentera (81.4%).

Este considerable crecimiento subraya el sólido desempeño de la empresa y la confianza de los inversionistas, mientras Cemex continúa fortaleciendo su posición en el mercado.

Con una capitalización de 302,795 millones de pesos y con una participación dentro del IPC de 8.1%, es la quinta emisora con el mayor peso.

El precio récord alcanzado en 17 años destaca la resiliencia de la empresa y las iniciativas estratégicas que han contribuido a sus sustanciales ganancias interanuales.

Buen panorama

Analistas de Barclays explican que Cemex está entrando en su siguiente fase de crecimiento con un enfoque claro en mejorar la generación de efectivo, la rentabilidad y la calidad de la cartera.

“Cemex busca optimizar aún más sus operaciones bajo el Proyecto Cutting Edge, al tiempo que invierte selectivamente en oportunidades de alto rendimiento en proyectos de infraestructura, vivienda y vinculados a la sostenibilidad” agregaron.

Las reducciones estratégicas de gasto de capital y la asignación disciplinada de inversión siguen siendo prioridades, respaldadas por una demanda saludable en los mercados clave, un balance general sólido y un compromiso con la descarbonización y la innovación. “Se anticipa que estos factores contribuirán a un negocio más eficiente, resiliente y orientado al valor”, dijeron.

Expertos de GBM Reserch mantienen una tesis constructiva sobre Cementos Mexicanos, calificándola como “Market Outperformer”.

“Nuestra visión positiva se sostiene en cuatro pilares: un balance más sólido, una estrategia de asignación de capital más racional, un enfoque claro en eficiencia operativa y, sobre todo, una valuación atractiva que no refleja completamente el nuevo perfil financiero de la empresa”, detallaron.

Banorte escribió en un análisis que avizora una mejora en expectativas para la cementera en 2026.

“Nuestras proyecciones actualizadas para 2026 asumen un incremento en volúmenes de cemento, de concreto y agregados a nivel consolidado de un dígito bajo desde estable”, detallaron.

En cuanto al precio de la acción de Cemex, destacaron que con un alza cercana a 70%, la valuación es aún atractiva al representar un descuento actual de 7.5% frente a la mediana del sector, y de 7.9% en 2026.

“Considerando lo anterior, las perspectivas de crecimiento menos limitadas (mayor pipeline de infraestructura), las estrategias de la cementera enfocada en un control de gastos y márgenes con tendencia al alza, subimos nuestro Precio Objetivo a 22 pesos, que representa un rendimiento estimado de 10.1%, incluyendo el retorno del dividendo”, explicaron.

Imperio global

Cemex es uno de los mayores productores de cemento, agregados y concreto premezclado a nivel mundial. La compañía tiene operaciones en cinco regiones del mundo, como México, Estados Unidos, Europa, Asia, Oriente Medio y África, así como América Latina, abarcando a más de 50 países.

Sus ventas provienen principalmente de Estados Unidos al representar 31.84% del total, seguida por México con 26.42%, muy de cerca Europa con 23.84 por ciento.

Entre la región de América Latina y el Caribe; Oriente Medio y África; y otros países presentan 18% de las ventas totales para la cementera regiomontana.