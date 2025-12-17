Adjudican a la IP 56% de la capacidad esperada en convocatoria eléctrica

Debido a que hubo una buena participación de empresas de generación eólica y fotovoltaica, la Secretaría de Energía (Sener) lanzará una segunda convocatoria de atención prioritaria a proyectos privados en el primer trimestre de 2026, luego de que la primera convocatoria concluyó con la selección de 20 plantas con 3,320 megawatts e inversiones conjuntas de 4,752 millones de dólares.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, detalló este miércoles en Palacio Nacional que la convocatoria emitida en octubre tuvo una respuesta de 600 participantes con 98 propuestas para nuevos parques.

Los proyectos seleccionados entrarán en operación entre 2027 y 2028 y son 15 proyectos fotovoltaicos con una capacidad de 2,471 megawatts y cinco de energía eólica que aportarán 849 megawatts, que además tendrán un respaldo conjunto de 1,488 megawatts de almacenamiento en 11 entidades: Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro.

En total, el gobierno ofreció 5,890 megawatts de los cuales 3,790 se consideró que serían fotovoltaicos y 2,100 eólicos con una capacidad de aproximadamente 30% de almacenamiento. De esta forma, se llenó el 56% de la expectativa del gobierno para otorgar permisos de manera acelerada y priorizar la ejecución se proyectos que ahora forman parte de la planeación vinculante de expansión del sector.

De los proyectos selectos, los fotovoltaicos se alinearon mejor a las expectativas del gobierno que llenó 65% de su oferta, mientras que en el segmento eólico sólo se cumplió con 40% de lo proyectado. El almacenamiento que en conjunto tendrán será superior a lo proyectado, llegando a un equivalente de 45% de la capacidad instalada.

Según Luz Elena González, estos primeros proyectos que hoy se someten a este Comité de la Comisión Nacional de Energía representan el 56% de la capacidad total ofertada en esta primera convocatoria, con lo que la IP se aproxima a cumplir con su 46% de participación máxima en la generación eléctrica nacional.