Tultepec puede ser el Grinch de la Navidad: Medidas de circulación afectan envíos de Amazon y otras empresas

La decisión de las autoridades del municipio de Tultepec, Estado de México, para restringir la circulación de camiones de carga, exclusivamente por la noche -de 10 pm a 4 am-, afecta la entrega de mercancías de Amazon, Mercado Libre, Bimbo, automotrices, motos, bebidas y muchos artículos navideños a sus consumidores que derivará en pérdidas económicas, advirtió el presidente de la Concamin, Alejandro Malagón.

“El pasado 13 de diciembre, el municipio de Tultepec estableció medidas que limitan la circulación del transporte de carga, posteriormente acotadas a un horario exclusivamente nocturno, sin que se haya desarrollado un proceso amplio de diálogo ni la construcción de soluciones integrales", explicó la Concamin.

Estas disposiciones han comenzado a impactar a las cadenas productivas y logísticas, provocando disrupciones en el suministro de alimentos, insumos y mercancías esenciales, así como un incremento en los costos operativos y riesgos en el cumplimiento de compromisos comerciales, según las Cámaras Industriales.

Asimismo, se observan efectos adversos en la competitividad regional, el empleo y la atracción de inversión, advirtió.

En Tultepec se ubican 389 centros de distribución de Amazon, Mercado Libre, Bimbo, Liverpool, la Mega Farmacia del Bienestar.

El edil Sergio Luna explicó que esta medida responde a las afectaciones que presentan las vialidades del municipio por la sobrecarga del tránsito pesado, derivada de las obras de ampliación del Tren Suburbano, así como al reciente accidente ocurrido en el puente, donde una pipa volcó y agravó los daños en la estructura.

No obstante, el presidente de la Concamin denunció que el gobernador municipal buscó a diversas empresas para arreglar la situación individualmente, “lo que suena a que vas por tu regalo de Navidad”, lo que podría caer en “extorsión”.

La Concamin instó a las autoridades a que se fortalezca la coordinación entre el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Tultepec, con el objetivo de revisar y replantear las medidas adoptadas, privilegiando soluciones equilibradas que permitan la convivencia ordenada entre la actividad productiva y la vida comunitaria.