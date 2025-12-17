AWS, PlayStation y Cloudflare, top 3 de las caídas de internet en 2025: Downdetector

Amazon Web Services (AWS), PlayStation Network y Cloudflare fueron los servicios que mayores interrupciones 'online' han registrado a nivel global durante este año 2025, alcanzando más de 17 millones de reportes en Downdetector en el caso de la plataforma de computación en la nube.

También han destacado las interrupciones de servicios como Snapchat, Vodafone y WhatsApp, que han sido algunas de las más pronunciadas en la región europea, quedando en primer lugar PlayStation Network, que registró 1.7 millones de informes.

Así lo recogió la empresa especializada en servicios de diagnóstico de Internet Ookla, basándose en los datos recabados por el servicio de monitoreo en tiempo real de problemas y caídas Downdetector durante 2025, que ponen de relieve cómo, a pesar de ser indispensables actualmente, los servicios digitales continúan presentando un comportamiento frágil que puede impedir el uso de herramientas necesarias en el día a día en cualquier momento.

Concretamente, las interrupciones más importantes registradas durante este año han tenido lugar a nivel de plataforma, incluyendo plataformas de vídeo, juegos y comunicación, que han enfrentado problemas de servicio que han afectado a millones de usuarios.

Asimismo, la compañía también puso el foco en el rol de la infraestructura centralizada, dado que muchas plataformas individuales dependen de los mismos proveedores de nube y sistemas centrales. Como resultado de esta dependencia, algunas de las interrupciones ocurridas este año han demostrado cómo un "único punto de fallo puede causar interrupciones que se propagan simultáneamente a múltiples servicios".

AWS, PLAYSTATION Y CLOUDFLARE

Así, según los datos de Downdetector y como matizó Ookla, a nivel global, el incidente más grande recogido en 2025 fue el resultado de una interrupción de AWS, que generó más de 17 millones de reportes entre Amazon y todos los demás servicios afectados.

Concretamente, esta interrupción sucedió el 20 de octubre y duró más de 15 horas. Asimismo, fue ocasionada por un problema con el sistema automatizado de gestión de DNS de DynamoDB, localizado en Estados Unidos. A causa de esta caída, los usuarios de plataformas dependientes como Snapchat y Netflix también se vieron afectados.

Por su parte, PlayStation Network protagonizó la segunda mayor interrupción global, ocurrida el 7 de febrero y con más de 3,9 millones de reportes registrados en Downdetector, de usuarios que no podían acceder a videojuegos como Call of Duty o Fortnite.

Con una duración de más de 24 horas, esta interrupción afectó a toda la red de la compañía de videojuegos y fue ocasionada por un problema interno de PlayStation Network, "sin implicación significativa de la nube ni del proveedor de servicios de internet".

Finalmente, la caída de Cloudflare ha sido la más reciente, ocurrida el 18 de noviembre consolidándose como la tercera más grande a nivel global durante este año, con más de 3,3 millones de informes en todos los servicios afectados.

En este caso, duró alrededor de cinco horas y afectó a múltiples sitios web, aplicaciones y API, que dependen de los servicios de Cloudflare, como es el caso de la red social X, el 'chatbot' ChatGPT y el videojuego League of Legends, así como Canva y el propio Downdetector.

Así, la interrupción de este servicio es un ejemplo de la dependencia global que existe actualmente hacia una infraestructura de nube centralizada.

Interrupciones de servicios en Europa

Por su parte, las interrupciones de servicios 'online' en Europa también incluyen caídas en servicios de juegos, redes sociales y telecomunicaciones importantes, en parte, afectadas por las interrupciones globales mencionadas anteriormente.

Tanto es así que la interrupción de PlayStation Network encabeza la lista de la Unión Europea, donde recogió un total de 1.7 millones de informes por parte de los usuarios de esta región.

En segundo lugar se ha posicionado la red social Snapchat, que sufrió una interrupción el 20 de octubre con la que generó 989,559 informes de los usuarios en Downdetector. Seguidamente, Vodafone UK ha experimentado la tercera caída más grande en Europa durante este año, sumando 833,211 informes recogidos.

La causa de este incidente, ocurrido el 13 de octubre, fue que el servicio de telecomunicaciones sufrió un problema de 'software' no malicioso con un socio proveedor, lo que afectó los servicios de banda ancha, 4G y 5G.

La red de mensajería instantánea propiedad de Meta, WhatsApp, tampoco se quedó atrás, con una importante interrupción de sus servicios en febrero que impidió el envío de mensajes a miles de usuarios, y generó un total de 621,763 reportes.

Igualmente, servicios como YouTube (con 490,000 reportes registrados), Spotify (468,0000), X (382,000), Odido (357,000) y Cloudflare (326,000) han sido otras de las compañías proveedoras de servicios que han sufrido interrupciones en 2025 en Europa.