Presentan Certificado Laboral de Agroexportación de Aguacate que garantiza exportaciones respaldadas por trabajo digno

En el marco del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, las Secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán y el sector productor de aguacate, presentaron el Certificado Laboral para la Agroexportación y la plataforma VELAGRO.

Este mecanismo, que iniciará su aplicación en el aguacate y se ampliará de manera gradual a otros productos agrícolas de exportación, verificará que cada embarque cuente con la mano de obra formal necesaria, afiliada al IMSS, de manera que las exportaciones estén respaldadas por trabajo digno, seguridad social y cumplimiento de la legislación laboral.

La presentación se realizó en Casa Michoacán, en Morelia, con la participación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López; del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán; del director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto; entre otras autoridades federales y estatales.

Asistieron representantes de las principales organizaciones del sector aguacatero, entre ellas la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), el Consejo Directivo de la Unión de Empacadores y Comercializadores de Aguacate de Michoacán (UDECAM), Socios Unidos en Cosecha de Aguacate, A.C. (SUCA), Socios Unidos en Materia Agrícola A.C. (SUMAC), la Unión de Empacadores de Aguacate de Peribán A.C. (UEAPAC) y la Junta Local de Sanidad Vegetal de Michoacán.

El Secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, destacó que el Certificado Laboral de Agroexportación tiene como fin que el aguacate, además de ser reconocido en el extranjero por su calidad y por su sabor, también sea reconocido por su responsabilidad social en toda la cadena de producción. “Que el mundo tenga la certeza que detrás de cada exportación hay trabajo digno, que hay seguridad social y futuro para las personas jornaleras”.

Señaló que esta acción también deriva del compromiso 63 de los 100 compromisos presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que plantea avanzar en el otorgamiento de seguridad social a las y los jornaleros agrícolas, y posteriormente con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, “y de lo que se trata es que las y los trabajadores del campo vivan con derechos, con seguridad social, con certeza. De que reconozcamos que detrás de cada mano que fumiga, riega, poda, corta la fruta, hay personas con derechos laborales que deben respetarse y garantizarse”.

Por su parte, el secretario Julio Berdegué informó que el aguacate forma parte de los cinco productos priorizados por la Presidenta en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, por lo que se destinarán recursos adicionales para reforzar las tareas de sanidad ante nuevos retos fitosanitarios.

Señaló que, además de la sanidad, la formalidad laboral, el trabajo digno y el respeto a la naturaleza son objetivos del Gobierno de México, que a su vez dan ventaja estratégica en mercados que hoy demandan “calidad ambiental” y “calidad social”. En ese sentido, planteó que, a partir del próximo año, el aguacate mexicano pueda acreditarse como libre de plagas, libre de deforestación y libre de trabajo informal, y llamó a trabajar en mecanismos que permitan comunicarlo claramente al consumidor para consolidar la fortaleza exportadora y traducirla en más justicia social y protección ambiental.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, manifestó que este certificado laboral agrícola representa una gran oportunidad para que el aguacate cuente con más sellos de competitividad que garanticen que los mercados internacionales, más exigentes y de alto valor y consumo, sigan confiando en el producto mexicano.

Destacó que con ello se da un paso en la antesala de las negociaciones del T-MEC, que iniciarán el próximo año, al llegar muy fuertes en lo que respecta a los productos de agroexportación, donde el aguacate mexicano será uno de los más observados. “Tenemos lo fitosanitario y la calidad, pero ahora necesitamos prácticamente trabajar en la visa laboral y forestal-ambiental”, sostuvo.

En su oportunidad, el director general del IMSS, Zoé Robledo, detalló que continúa el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria con el objetivo de garantizar que los servicios médicos se resuelvan dentro de las propias unidades de atención. “Planteamos un modelo distinto de crecimiento del Seguro Social. No esperar a que existiera la derechohabiencia para crecer, sino crecer para garantizar que esa derechohabiencia tuviera y pudiera cumplir con sus derechos”.

En este sentido, señaló que el nuevo hospital de Uruapan y el hospital existente han sido planeados para contar con los servicios necesarios que reduzcan los traslados de pacientes, al permitir una atención más oportuna y eficiente. De manera complementaria, se fortalece el área de Gineco-Obstetricia y se proyecta la construcción de un nuevo hospital en Villas del Pedregal, además de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) y una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF).

El titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, Alejandro Salafranca Vázquez, explicó que, a partir del 1 de abril, el Certificado operará a través de la plataforma VELAGRO, alojada en los sistemas de la dependencia, donde las empacadoras deberán registrar sus embarques y solicitar el certificado para cada operación de exportación. Hay un periodo de prueba de seis meses donde la no obtención del certificado no limitará la conclusión de las exportaciones, a fin de facilitar la transición del sector al nuevo sistema y permitir la corrección de posibles inconsistencias. Paralelamente, se instalará una mesa de diálogo y seguimiento permanente para acompañar la implementación y evaluar el desempeño del mecanismo.

Los presidentes de la APEAM y del UDECAM, Raúl Martínez Pulido y Miguel Melgoza Radillo, respectivamente, reafirmaron su apoyo para contribuir con la formalidad y la dignificación laboral de este sector, así como el cumplimiento de todas las prerrogativas laborales y fiscales, para que cada trabajador cuente con seguridad social.

El nuevo esquema arrancará con el aguacate hass como primer producto certificado, y se tiene previsto incorporar de manera paulatina otros productos, empezando por las berries o frutos del bosque antes de que concluya el año. La meta es que al final del sexenio los productos agrícolas destinados a la exportación cuenten con un esquema de certificación laboral y con mano de obra formalizada en toda su cadena de valor.

Con este esfuerzo, el Gobierno de México, el Gobierno de Michoacán y el sector aguacatero buscan que el éxito económico del campo mexicano se traduzca en empleos formales y en condiciones de trabajo dignas para las personas jornaleras. El sector agrícola nacional seguirá siendo competitivo en los mercados internacionales por sabor y calidad, y ahora también porque la mano de obra que los hace posibles contará con seguridad social, protección de sus derechos laborales y trabajo digno.