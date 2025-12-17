Premios Oscar le dicen adiós a la TV; se transmitirán exclusivamente por YouTube desde 2029

La transmisión anual de los Oscar se trasladará de la cadena ABC a YouTube a partir del 2029 y se emitirá en directo en todo el mundo de forma gratuita, anunciaron las partes este miércoles.

ABC, propiedad de Walt Disney, lleva décadas transmitiendo los Oscar, los máximos galardones de la industria cinematográfica. Los índices de audiencia del evento, como los de todas las galas de premios de Hollywood, han disminuido a medida que la audiencia se trasladaba a las plataformas de streaming.

Los Oscar 2025, celebrados en marzo, reunieron a 19.7 millones de espectadores en Estados Unidos, la cifra más alta en cinco años pero muy por debajo de los 57 millones de 1998.

YouTube proporcionará subtítulos y pistas de audio en varios idiomas para que el espectáculo sea accesible a una audiencia mundial, según un comunicado de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y YouTube.

El acuerdo comenzará con la ceremonia de los Oscar de 2029 y se prolongará hasta 2033.