OpenAI, Microsoft y Platzi revelan cómo usamos la inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) no es una promesa, sino una infraestructura cotidiana. OpenAI, dueño de ChatGPT, Microsoft y Platzi dibujan una fotografía: la IA se usa para trabajar más rápido, para resolver dudas personales en el celular y, cada vez más, para estandarizar capacidades dentro de organizaciones.

OpenAI: la IA empresarial se acelera

OpenAI sostiene que más de 1 millón de clientes empresariales ya usa sus herramientas y que, dentro de organizaciones, el cambio está pasando de “probar” a “operar”. En su reporte The state of enterprise AI 2025, la empresa afirma que el volumen de mensajes en ChatGPT creció ocho veces año contra año y que el consumo de tokens vía interconexión de otras empresas (API) por organización aumentó 320 veces.

Esa intensidad, según OpenAI, se traduce en productividad medible. Los usuarios empresariales reportan ahorros de 40 a 60 minutos al día y capacidad de completar tareas técnicas nuevas, como análisis de datos o programación, que antes no estaban en su caja de herramientas.

En paralelo, el reporte marca una advertencia. Se ha abierto una brecha entre “punta” y “promedio”. Los trabajadores de punta (con mayor intensidad de adopción) generan seis veces más mensajes que el usuario mediano; incluso dentro del área de análisis de datos, quienes están en la frontera usan herramientas de análisis 16 veces más que el promedio.

Para México, el reporte aporta un caso específico. BBVA desplegó un chatbot legal (sobre ChatGPT Enterprise) para automatizar el bastanteo, es decir, el proceso que valida si un representante tiene facultades para firmar y operar en nombre de una empresa antes de transacciones como apertura de cuentas, contratos o crédito.

El documento reporta que la solución automatizó más de 9,000 consultas al año, permitió reasignar tres equivalentes a tiempo completo (FTE) hacia la producción de más de 11,000 bastanteos anuales y contribuyó con 26% del indicador clave de desempeño (KPI) anual de ahorros de la división de Servicios Legales.

El reporte de OpenAI declara dos fuentes primarias: datos de uso empresarial reales, desidentificados y agregados; y una encuesta de OpenAI a 9,000 trabajadores en casi 100 empresas, para documentar patrones de adopción.

Copilot: en el celular, la salud; en la computadora, el trabajo

El estudio It’s About Time: The Copilot Usage Report 2025 ofrece no sólo qué hacemos con la IA, sino cuándo y desde qué dispositivo. Microsoft analizó 37.5 millones de conversaciones desidentificadas con Copilot, entre enero y septiembre de 2025, y reportó un patrón. En móvil, el tema dominante es la salud, de forma consistente por hora y por mes; mientras que en el escritorio, el comportamiento cambia y el trabajo y la tecnología dominan durante horas laborales.

El documento incluso marca una frontera horaria. Trabajo y carrera (Work and Career) rebasa a tecnología (Technology) como tema principal de las conversaciones con la inteligencia artificial entre 8 de la mañana y 5 de la tarde.

Microsoft también detectó ritmos culturales y de calendario. Las consultas de programación suben en días hábiles; los juegos se elevan en fines de semana; las preguntas filosóficas crecen de madrugada y las conversaciones de relaciones se disparan en San Valentín.

El análisis se basa en 37.5 millones de conversaciones desidentificadas, muestreadas aleatoriamente de forma diaria entre enero y septiembre de 2025, permitiendo observar evolución mensual y patrones intra-día, tanto en móvil como en escritorio.

Platzi: educación digital y adopción de IA

El informe El Estado de la Educación Digital en Latinoamérica 2025 de Platzi Business mira la adopción desde el ángulo de habilidades. Su propuesta es que el valor de la IA en empresas depende de pasar de proyectos aislados a integración y cambio organizacional.

Según el nivel de adopción, Platzi describe cuatro etapas: exploratoria (pilotos sin estrategia), aplicación básica (automatización rutinaria en áreas específicas), adopción estratégica (integración sistemática en procesos críticos) y transformación (IA como parte integral del modelo de negocio, con implicaciones éticas y regulatorias).

El informe ilustra proyectos típicos asociados a IA, desde la clasificación automática de correos y agentes de automatización de procesos, hasta los chatbots para WhatsApp Business y programas internos de capacitación.

El periodo de encuesta de Platzi fue de octubre a noviembre de 2025, con 5,617 encuestas completas y un alcance de 44 países.

Los tres documentos muestran que la inteligencia artificial ha dejado de ser un experimento de productividad individual y se ha vuelto una discusión de diseño de procesos. Para OpenAI, la IA ha crecido notablemente en el entorno empresarial; mientras que para Microsoft, también se combina con el uso tecnológico, de esparcimiento y hasta de salud que se le da en el ámbito personal. Para Platzi, se trata de una herramienta que debe integrarse a nivel organizacional.