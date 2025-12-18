Wall Street opera con ganancias; Micron se dispara 12% y le da un respiro al sector tecnológico

Los tres principales índices de Wall Street avanzan la mañana de este jueves. Los promedios bursátiles más seguidos suben, con el fabricante de chips Micron dando un respiro al mercado tras las caídas provocadas por el temor a una burbuja en la inteligencia artificial.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.55% a 48,148.76 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.79% en 6,774.81 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico sube 1.66% a 23,069.41.

Las acciones de Micron Technology (+11.90%) se disparan tras pronosticar un aumento de casi 200% en sus beneficios del segundo trimestre fiscal, ante un aumento en los precios de los chips por escasez de suministros y auge de la demanda de los centros de datos de IA.

Las proyecciones de Micron dan un poco de certeza al mercado. Wall Street había mostrado un sentimiento de desconfianza, debido a incremento en el gasto de capital de las empresas para proyectos de esta tendencia, que han presionado los márgenes de varias compañías.

"Wall Street avanzan tras la venta masiva del miércoles encabezada por el sector tecnológico, apoyados por el sólido pronóstico de Micron, que aporta algo de alivio a la narrativa de una burbuja en la inteligencia artificial", destacaron los analistas de GBM en un reporte.

En los indicadores, los precios al consumidor en Estados Unidos subieron menos de lo previsto en el año hasta noviembre. La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo no publicó los cambios del IPC mensual por la afectación del largo cierre de gobierno.

Nueve de los 11 sectores del S&P 500 operan con ganancias; destacan consumo discrecional (+2.43%) y servicios de comunicación (+1.91%). El primero recibe apoyo de Amazon.com (+3.24%) y Tesla (+3.83%); el segundo, de Meta (+2.76%) y Alphabet (+1.89%).