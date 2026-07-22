Universo creativo: el arte portable mexicano de Isela Robles

Isela Robles no habla de piezas como objetos. Las mira como relatos. En su taller, cada forma parece iniciar con una pregunta: de dónde venimos, qué símbolo nos representa y cómo puede una creación permanecer más allá de la moda. “Una joya siempre ha tenido significado desde el inicio de los tiempos”, dice la diseñadora, convencida de que el lujo contemporáneo vuelve al origen: a lo hecho con tiempo, oficio y memoria.

Su universo creativo tiene un emblema: la dalia. La eligió por ser una flor endémica de México, diversa, femenina y capaz de viajar del territorio nacional al mundo. “La hago símil con las mujeres: todas diferentes, pero todas hermosas”, cuenta. Esa mirada define su trabajo: una lectura del país a través de flores, plumas, tenangos, palma, serpientes y símbolos que se transforman en arte portable.

Robles estudió Diseño Gráfico en la Universidad Anáhuac, pero su destino cambió en una fábrica mexicana, donde aprendió la cadena completa del oficio. Después, en Birmingham, Inglaterra, descubrió el trabajo manual. “Ahí empecé a hacerlo con las manos”, recuerda. Desde entonces, su trayectoria suma tres décadas de colecciones, premios, exposiciones, museos y pasarelas.

Isela Robles, diseñadora y directora de México Jewelry Week.Cortesía

México como inspiración

Su arte ha llegado al Museo Nacional de Antropología con colecciones inspiradas en tenangos y palma; al MIDE, con una propuesta basada en un tapiz del siglo XIX hallado durante la remodelación del recinto; y a Paris Fashion Week, donde presentó Mexique junto a Jacibe Fernández. En esa colección, las plumas mexicanas dialogaron con cristales y referencias francesas.

Diseño de Isela RoblesCortesía

“Los mexicanos somos un poquito más irreverentes”, afirma Robles al hablar de lo que distingue a la creación nacional frente a otras propuestas de lujo. Para ella, México tiene historia, plata, manos expertas, artesanos, diseñadores y una identidad construida como crisol cultural.

Esa visión será el punto de partida de Mexico Jewelry Week, encuentro que encabezará en septiembre de 2026 en el Museo Interactivo de Economía. Su objetivo es reunir al gremio, generar comunidad y colocar a México como referente en Hispanoamérica.

“Necesitamos hacer comunidad”, dice. Y en esa frase se resume su apuesta: que el arte mexicano no sólo se admire, sino que también se conozca, se valore y se lleve cerca del cuerpo.

Mexico Jewelry Week se realizará el 23 y 24 de septiembre de 2026, en el Museo Interactivo de Economía (MIDE). La agenda incluirá conferencias, mesas redondas, paneles, talleres, galería de diseñadores, networking y una caminata guiada por la antigua calle de Plateros, hoy Madero. Participarán especialistas en lujo, diseño, biomateriales, tecnología 3D, creatividad, arte y valor simbólico.