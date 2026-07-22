Pandora convierte viajes en piezas de joyería personal

En Las Coloradas, pequeño puerto del litoral norte de Yucatán, perteneciente al municipio de Río Lagartos, Pandora encontró un escenario visual para narrar el verano. Entre sal, luz y paisajes rosados, la marca danesa presentó Summer Moments, campaña protagonizada por Danna que convierte los viajes en piezas de joyería personal.

En conversación con Luciana Marcicano, líder de Market Growth & Regional Strategy en Pandora, la ejecutiva explicó que la conexión de la marca con América Latina está en su capacidad para contar historias. Un brazalete puede hablar de un destino, una celebración, una maternidad, una fe o una etapa de vida. En esa lectura, “la joyería deja de ser únicamente accesorio para convertirse en memoria visible”.

Luciana Marcicano, líder de Market Growth & Regional Strategy en PandoraCortesía

La colección mira al mar y a los recuerdos que deja una temporada. Charms con peces articulados, cuentas de cristal Murano, aretes solares y piezas en tonos inspirados en sandía, limón y menta forman parte de una propuesta que traduce la energía del verano en estilo cotidiano.

Moda con destino

Pandora vive una nueva etapa regional. Después de un periodo de expansión entre 2021 y 2024, con más de 300 tiendas abiertas en América Latina, la firma avanza hacia una estrategia enfocada en elevar la experiencia de marca, fortalecer su ecosistema digital y conectar con consumidores jóvenes, dijo Marcicano.

La marca danesa presentó Summer Moments, campaña protagonizada por DannaCortesía

México ocupa una posición central. Con alrededor de 300 tiendas, es el mercado más relevante para Pandora en la región. La marca mantiene presencia física, pero reconoce que el primer punto de contacto muchas veces ocurre en el celular. La Generación Z descubre colecciones en redes sociales, compara piezas y llega a tienda con información previa.

Negocio con emoción

La estrategia regional combina moda, accesibilidad, sostenibilidad y lectura local.

Pandora no se define como lujo tradicional, sino como joyería accesible, terminada a mano y diseñada para permitir combinaciones personales. Dijo que esa fórmula le permite conversar con distintas generaciones: niñas, quinceañeras, madres, abuelas y hombres que hoy compran joyería para uso propio.

“En México, la Virgen de Guadalupe figura entre los charms más buscados; en Brasil, el Cristo cumple un papel similar. Corazones, árboles familiares y piezas inspiradas en viajes también concentran parte de esa conexión emocional”.

A esa narrativa se suma el compromiso de la firma con plata y oro 100% reciclados. Desde Las Coloradas hasta sus plataformas digitales, Pandora perfila un crecimiento dónde moda, viaje y negocio avanzan sobre una misma premisa: vestir historias personales con alcance global.