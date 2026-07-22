AT&T eleva 2.8% su beneficio en el segundo trimestre, hasta los 4,591 millones de dólares

AT&T se anotó un beneficio neto atribuido de 4,591 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, lo que implica una mejora del 2.8% en comparación en el resultado contabilizado por la operadora estadounidense en el mismo periodo del año anterior.

La cifra de negocio operativa de AT&T alcanzó en el trimestre los 31,558 millones de dólares, un 2.3% más que doce meses atrás, incluyendo ingresos por servicios de 25,977 millones de dólares, un 2.7% más, mientras que las ventas de equipos subieron un 0.5%, hasta los 5,581 millones de dólares.

"El crecimiento acelerado que hemos logrado este trimestre demuestra nuestras ventajas estructurales para liderar la próxima era de la conectividad", comentó John Stankey, presidente y director consejero delegado de AT&T.

De este modo, en los seis primeros meses del año, las ganancias alcanzaron los 8,384 millones de dólares, un 5.4% por debajo del beneficio neto atribuido del primer semestre de 2025.

A su vez, la cifra de ingresos operativos de AT&T alcanzó hasta junio un total de 63,064 millones de dólares, 2.6% más, con un crecimiento del 2% de la facturación por servicios, hasta 51,455 millones de dólares; y del 5.1% en las ventas de equipos, con 11,609 millones de dólares.

De cara al futuro, la operadora mantiene su previsión de un mayor crecimiento del Ebitda ajustado y del beneficio por acción ajustado, así como un mayor flujo de caja libre hasta 2028.

Asimismo, ha confirmado sus planes de retornar más de 45,000 millones de dólares a los accionistas entre 2026 y 2028 mediante dividendos y recompras de acciones.

En concreto, las perspectivas para el período 2026-2028 incluyen un crecimiento anual de los ingresos por servicios en el rango de un dígito bajo, así como un crecimiento del Ebitda ajustado en el rango del 3% al 4% en 2026, mejorando hasta el 5% o más en 2028.

De su lado, anticipa que el beneficio por acción ajustado oscilará entre 2.25 y 2.35 dólares en 2026 con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de dos dígitos a 3 años hasta 2028, mientras que el gasto de capital será de entre 23,000 y 24,000 millones de dólares anuales durante 2026-2028.