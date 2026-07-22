Bolsa mexicana perfila segundo avance consecutivo; destacan acciones de Grupo BMV

Las bolsas de valores de México avanzan la mañana de este miércoles. Los índices locales suben por segunda jornada consecutiva en un mercado atento a las noticias sobre la guerra en Oriente Medio y la temporada local de resultados del segundo trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.62% a 67,126.36 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.60% a 1,355.09.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Las acciones del Grupo BMV encabezan las ganancias, con 3.02% a 36.49 pesos, seguidas por las de Kimberly-Clark, con 2.56% a 39.33 pesos y el conglomerado Orbia, con 2.30% a 24.03.