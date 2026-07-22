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Bolsa mexicana perfila segundo avance consecutivo; destacan acciones de Grupo BMV

Los índices suben por segunda jornada consecutiva en un mercado atento a las noticias sobre la guerra en Oriente Medio y la temporada local de resultados.

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Las bolsas locales avanzan la mañana de este miércoles.archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México avanzan la mañana de este miércoles. Los índices locales suben por segunda jornada consecutiva en un mercado atento a las noticias sobre la guerra en Oriente Medio y la temporada local de resultados del segundo trimestre. 

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.62% a 67,126.36 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.60% a 1,355.09.

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S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Las acciones del Grupo BMV encabezan las ganancias, con 3.02% a 36.49 pesos, seguidas por las de Kimberly-Clark, con 2.56% a 39.33 pesos y el conglomerado Orbia, con 2.30% a 24.03.

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José Antonio Rivera

Analista de mercados

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