Porsche acelera plan para recortar otros 5,000 puestos de trabajo

Porsche podría duplicar el alcance de su ⁠programa de despidos con planes para recortar otros 5,000 puestos de trabajo, informaron este miércoles los medios alemanes, mientras ⁠el consejo de supervisión ⁠del fabricante de automóviles alemán se reunía para debatir medidas de reestructuración.

La cifra fue publicada por la revista Manager Magazin, que citaba fuentes anónimas. El periódico Bild informó de que el presidente ejecutivo, Michael Leiters, tenía previsto recortar entre 5,000 y 6,000 puestos de trabajo para 2035.

Un portavoz de la empresa se negó a hacer comentarios.

Los márgenes de Porsche, que durante mucho tiempo fue una de las empresas más rentables del Grupo Volkswagen, se han desplomado en los últimos años, pasando de cómodos porcentajes de dos dígitos a solo un 1.1 % el año pasado.

Esta caída se debió al descenso de las ventas en el otrora lucrativo mercado chino, a los problemas con los aranceles y a una estrategia de electrificación estancada que ⁠le ha costado al fabricante de ⁠automóviles miles de millones ⁠de euros.

Tras haber acordado ya 3,900 despidos, los representantes sindicales y ⁠la dirección han estado negociando un segundo paquete de medidas, cuyo anuncio está previsto para la próxima semana.

La matriz, Volkswagen, ha advertido de que podrían suprimirse 100,000 puestos de trabajo en todo el grupo en el marco de la lucha de la empresa por alcanzar la competitividad en materia ⁠de costos. Además, cuatro plantas en Alemania se ven amenazadas de cierre en los próximos años.