Sheinbaum esperará audiencia con EU antes de responder a propuesta de nuevos aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno mantiene diálogo con autoridades de Estados Unidos para evitar la imposición de nuevos aranceles a productos mexicanos y anunció que el próximo jueves recibirá en Palacio Nacional al representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria explicó que la propuesta de nuevos gravámenes forma parte de un nuevo esquema de sanciones comerciales impulsado por la administración del presidente Donald Trump, relacionado con los llamados aranceles recíprocos.

"Estamos esperando la audiencia de la Secretaría de Economía (...) para dar todos los argumentos de por qué no debe haber mayores aranceles a México", afirmó.

Sheinbaum Pardo recordó que, durante la primera etapa de los aranceles recíprocos anunciados por Trump, México quedó exento para los productos amparados por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mientras que las tarifas se aplicaron a mercancías que no se comercializan bajo ese acuerdo.

EU abre consulta para imponer nuevos aranceles

Las declaraciones de la titular del Ejecutivo federal ocurrieron luego de que el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, anticipara que Washington anunciará en los próximos días nuevos aranceles para alrededor de 60 países, entre ellos México, como resultado de investigaciones sobre la aplicación de medidas para impedir la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

Como parte de ese proceso, la USTR propuso un incremento de 10% a las importaciones procedentes de México, así como de otros 13 socios comerciales, incluidos Canadá, la Unión Europea, Argentina y Reino Unido. La medida aún no entrará en vigor, pues se abrió un periodo de consultas de 45 días para recibir observaciones de los gobiernos involucrados.

Además, en días recientes, Donald Trump impuso aranceles de 50% a diversos productos canadienses, mientras que también anunció su intención de establecer tarifas de hasta 100% a medicamentos genéricos si los fabricantes no trasladan su producción a territorio estadounidense.