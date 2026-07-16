Trofeo del Mundial llegará con estilo en un baúl de Louis Vuitton hecho a medida

El trofeo de la Copa Mundial se ⁠transportará al estadio de Nueva York-Nueva Jersey en un baúl de Louis Vuitton hecho a medida, luego de que nuevamente se le encargó ⁠a la casa de moda ⁠de lujo francesa el diseño del estuche para el premio más codiciado del fútbol.

El baúl luce una "V" dorada que simboliza la "Victoria" y "Vuitton" en la parte delantera, junto con el inconfundible monograma de la marca y protectores de las esquinas de latón chapado en oro.

El interior está forrado con piel beige e incluye un parche que conmemora la colaboración entre Louis Vuitton y la FIFA.

Es la quinta vez consecutiva que la empresa francesa diseña un baúl para el trofeo, tras los utilizados en los torneos de 2010, 2014, 2018 y 2022.

"Durante más de una década, Louis Vuitton y la FIFA han compartido un compromiso inquebrantable con la excelencia, unidos por la creencia común en el poder del deporte para inspirar y unir a las personas", dijo Pietro Beccari, presidente ejecutivo y presidente de Louis Vuitton, en un comunicado.

Las marcas de lujo llevan mucho tiempo afianzándose en el deporte ⁠profesional. Por ejemplo, Tiffany & Co. lleva ⁠fabricando el premio que se otorga ⁠al campeón de la Super Bowl, ahora conocido como el Trofeo Vince Lombardi, ⁠desde la primera edición en 1967. Louis Vuitton también fabrica baúles de lujo a medida para los principales circuitos de Gran Premio en el marco de un acuerdo de diez años con la Fórmula Uno.

Sin embargo, solo hay un trofeo para este evento mundial que se celebra cada cuatro años, el premio suele encontrarse en el Museo de la ⁠FIFA en Zúrich, lo que hace que la oportunidad de diseñar su maleta a medida sea un honor especial.