EU acusa a la empresa china Moonshot de plagiar el modelo Fable de Anthropic

Moonshot ⁠AI, de China, se apropió del modelo de lenguaje ⁠grande de inteligencia artificial (IA) más sofisticado de Anthropic, "Fable", para ayudar a crear su última versión, K3, dijo este miércoles Michael Kratsios, ⁠alto cargo tecnológico de la ⁠Casa Blanca.

"Tenemos información de que Moonshot AI ha extraído elementos de Fable, de Anthropic, para el desarrollo de su modelo K3", dijo en una publicación en X.

"La extracción industrial encubierta a gran escala, destinada a robar tecnología patentada de Estados Unidos y socavar la investigación estadounidense, es inaceptable", agregó.

En abril, el Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó una campaña global para llamar la atención sobre lo que, dice, son esfuerzos generalizados de empresas chinas, incluida Moonshot AI, para robar propiedad intelectual de los laboratorios de inteligencia artificial estadounidenses, según un cable diplomático al que accedió Reuters.

La destilación es el proceso de entrenar modelos de IA más pequeños usando los resultados de otros más grandes y costosos, como parte de un esfuerzo por reducir lo que cuesta el entrenamiento de una nueva y potente herramienta de IA.

La startup china de IA ⁠Moonshot presentó el viernes Kimi K3, un ⁠modelo de 2.8 billones ⁠de parámetros que, dijo, es el sistema de IA de parámetros abiertos ⁠más grande del mundo y ofrece un rendimiento que se acerca al del modelo de vanguardia "Fable" del gigante estadounidense Anthropic.

El lanzamiento, que se anunció un mes después de que el Gobierno de Estados Unidos retiró repentinamente los modelos "Fable" y "Mythos" de Anthropic por motivos de seguridad, pone de relieve la rapidez con la que el ecosistema ⁠abierto de IA de China está reduciendo la brecha con los sistemas estadounidenses más avanzados.