Turismo deportivo: intención del viaje nace desde la emoción y se construye alrededor de un evento

El turismo deportivo es mucho más que solo viajar para ver un partido, es uno de los sectores de más rápido crecimiento en la industria de viajes, combinando la pasión por la actividad física con el descubrimiento de nuevos destinos.

A unos días de que celebre el Mundial de Futbol 2026, la pasión por este deporte también se juega en los aeropuertos y en las carreteras. Cada partido activa decisiones que no estaban en el plan, viajes que se compran en días y rutas que se ajustan sobre la marcha, con un patrón que se repite cada cuatro años.

De acuerdo con datos de IATI Seguros, alrededor del 44% de los aficionados deportivos viaja internacionalmente para asistir a eventos de este tipo y la proporción sube a 56% entre personas de 16 a 34 años, uno de los segmentos que más responde a este tipo de experiencias, de

A diferencia de los viajes de negocios o incluso de placer, los viajes por la próxima celebración del futbol no se organizan con meses de anticipación, son desplazamientos que nacen desde la emoción y que se construyen alrededor de un partido específico”, explican.

En estos casos primero se define el juego y después el destino, con estancias más cortas, cambios de último momento y decisiones que se toman sobre la marcha. El itinerario deja de ser rígido y se vuelve flexible, con ajustes constantes en vuelos, hospedaje y actividades.

“Muchos aficionados extienden su estancia para recorrer destinos cercanos, sumar experiencias culturales o explorar actividades como ecoturismo o turismo de aventura, lo cual amplía el valor del viaje y también la exposición a imprevistos como traslados fallidos, cancelaciones o incidentes médicos”, indican.

Cabe señalar, que en Qatar 2022, buena parte de los asistentes tenía una edad promedio cercana a los 37 años y la mayoría reconoció que no habría viajado si no fuera por el evento deportivo, dejando en vista la capacidad del evento para detonar desplazamientos que no estaban considerados, según el análisis retomado por IATI Seguros.

La empresa especialista en seguros señala que la combinación entre impulso y flexibilidad también eleva el nivel de riesgo. Más del 55% de los viajeros ya considera necesario contar con cobertura médica amplia y opciones de cancelación flexible antes de viajar.

“Existen pocos eventos capaces de movilizar a millones de personas en cuestión de semanas y estamos por vivirlo de nueva cuenta con emoción y pasión por el futbol”, menciona Alfonso Calzado, CEO global de IATI Seguros.

Ante lo anterior, IATI indica que debido a este contexto, empiezan a surgir soluciones pensadas para este tipo de viajes cortos e inmediatos. Algunas opciones, como IATI Escapadas de IATI Seguros, están enfocadas en estancias breves dentro de México e incluyen cobertura médica, asistencia médica 24/7 con tecnología Scan Face, asistencia legal 24hr, respaldo en caso de interrupciones o incidentes durante el viaje.

“En un viaje de pocos días, el problema no suele ser una emergencia grave, sino perder tiempo resolviendo contratiempos, buscando atención médica o haciendo trámites. Por eso la asistencia remota empieza a ganar relevancia, ya que permite resolver situaciones sin desplazamientos innecesarios”.

El próximo torneo de balompié no crea el interés por viajar, lo acelera y convierte la intención en decisión y la decisión en movimiento, con un impacto directo en transporte, hospedaje y experiencias. En este tipo de eventos, los viajes pueden incrementarse hasta 25 por ciento.

Por eso el fenómeno no se mide solo en número de visitantes, también en cómo cambia la forma de viajar, en la velocidad con la que se toman decisiones y en la manera en que la industria responde a un viajero que no planea igual. “El partido dura noventa minutos, pero el viaje empieza mucho antes y termina mucho después”, finaliza Calzado.