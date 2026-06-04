Morena: ¿se convierte en nomenklatura?

Sin profundizar en los matices y motivaciones del mensaje con que expresidente López Obrador respalda a la Presidenta Claudia Sheinbaum que enfrenta inusitadas presiones de la Casa Blanca, en palabras de la Jefa del Ejecutivo Federal, se exigen definiciones a los grupos de Morena.

La Presidenta Sheinbaum consolida su personal liderazgo; pero, la exigencia a los grupos de Morena que, a partir de sus convicciones ideológicas, definan sus lealtades para que el partido sea paraguas para todos los partidarios de la IV-T, podría tener imprevistos efectos colaterales.

Se corre el riesgo de que las élites políticas de Morena, como las de la Unión Soviética en 1920, se conviertan en nomenklatura que, al agrupar a las élites de los clanes fundadores de “la revolución de las conciencias”, fueran los mandarines que decidirían los asuntos del Gobierno y de la Nación en función a las lealtades al partido.

CNTE; quieren dinero de las Afore

Explicable que en la situación actual Palacio no cambiará la narrativa heredada de privilegiar el diálogo con la CNTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero existe el riesgo de que el Gobierno de la República sea llevado a un callejón sin salida.

Los de corta memoria olvidan que la CNTE, encabezada por el cártel de la sección 22 de Oaxaca no da cuartel cuando de presionar se trata para alcanzar hasta los objetivos imposibles.

Esta mañana, en la entrevista con Luis Cárdenas, el representante de la sección 9 de CDMX, cuando se le dijo que, al menos para anular la reforma de 2007, no hay dinero, respondió. “Ahí están las Afore con más de dos billones de pesos en sus arcas”.

Filtraciones: expertise de Estados Unidos

En el diferendo del Gobierno de México con el de Estados Unidos, valdría la pena que en Palacio tuvieran en cuenta el expertise de los norteamericanos en la comunicación política, para evitar errores tácticos.

Hace tiempo, en Grand Rapids, la fuente de la Presidencia de México esperaba el comunicado para saber de los temas abordados en una entrevista López Portillo-Reagan. Mientras, el jefe de prensa de la Casa Blanca informaba a los enviados estadunidenses que el mandatario mexicano había ofrecido excusas.

Aprovechando una acepción en inglés de “justificar y da excusas”, en contraste con la acepción en español de “aclarar”. Fue tan duro el golpe que a su regreso a México, López Portillo hizo escala en Monterrey y adelantó el destape del candidato presidencial del PRI.

NOTAS EN REMOLINO

En la declaración de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Consultivo Nacional de Morena, para rechazar las acusaciones mediáticas que alegan es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado, dejó esta frase: “sudo agua bendita”. Quema mucho el sol … La gente de Adriana Montiel en Coahuila ha puesto a circular versiones que afirman que “se desinfla la estrategia de Andy”. Desmemoriados, pues olvidan que Andrés Manuel López Beltrán les dijo que la gubernatura de Coahuila la tenía perdida Morena … Era de esperarse que los ministros del acordeón apoyaran la decisión de que la Junta Ejecutiva del INE la integren sólo personas afines a la consejera presidente, Guadalupe Taddei … Quien esto escribe olvidó su abismal ignorancia tecnológica y computacional. Osó usar la IA para revisar el texto publicado ayer en El Economista, lo cual explica el galimatías. Escucho aún el reproche de mi abuela materna: “Ay, hijo desde que se inventaron las excusas se acabaron los tarugos” …