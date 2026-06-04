Kia logra en mayo su mejor mes de ventas de 2026 en México

Kia México informó que logró su mejor mes comercial en lo que va del 2026, al alcanzar 9,305 unidades vendidas, a la par de su crecimiento anual que responde al fortalecimiento de su desempeño competitivo en el mercado nacional automotriz.

El dinamismo de la marca estuvo fuertemente respaldado por el comportamiento de modelos estratégicos, que forman parte de ediciones especiales para la Copa Mundial de Futbol. Entre los resultados más sobresalientes destaca la SUV Sportage, la cual experimentó un crecimiento del 12% en comparación con el ejercicio anterior.

No obstante, la gran sorpresa del portafolio se la llevó la variante Sportage HEV (vehículo híbrido eléctrico), cuyas ventas se multiplicaron por más de 14 veces frente a mayo del año pasado, un claro indicio de la acelerada adopción de tecnologías electrificadas en el territorio mexicano.

La automotriz explicó a través de un comunicado que, al mostrar repunte del 5% frente al año previo, la automotriz coreana consolida su quinta posición en el ranking nacional impulsada por sus modelos insignia como lo son el Seltos, K3 y K4 y el auge de sus variantes híbridas (Sportage).

"Cerrar mayo como nuestro mejor mes de ventas en lo que va de 2026 refleja la confianza que los clientes tienen en Kia y en nuestro portafolio. Seguiremos fortaleciendo nuestra presencia en México con modelos competitivos, innovación y tecnologías que respondan a las nuevas necesidades de movilidad de los usuarios", indicó Kisoo Kim, jefe de la oficina de ventas de Kia México.

Por su parte, el subcompacto Kia K3 alcanzó un hito institucional al registrar el mejor mes de ventas históricas desde su lanzamiento en México, rebasando por más del 15% las cifras obtenidas en mayo de 2025. La preferencia por el K3, junto con el posicionamiento del Kia K4 y la vigencia de Sportage, configuran la punta de lanza de la compañía para mantener su tendencia positiva.

Las 9,305 unidades vendidas durante mayo han permitido a Kia México obtener una participación de mercado del 7.3%. Con ello, la armadora se planta con firmeza en la quinta posición del ranking nacional de ventas acumuladas de la industria automotriz, demostrando consistencia y competitividad comercial frente a los actores tradicionales del país.

Parte del atractivo de estos modelos comerciales durante el trimestre actual radica en la vinculación de la marca con el deporte; los vehículos protagonistas (K3, K4 y Sportage) forman parte de las ediciones especiales inspiradas en la Copa Mundial de la FIFA 2026, una plataforma global que ha reforzado notablemente el lazo emocional y la conexión de la marca con los compradores locales.