Empresas minoristas y de consumo masivo pierden hasta 12% de sus ventas por desabasto: Teamcore

Las empresas minoristas y de consumo masivo en México pierden entre 10 y 12% de sus ventas potenciales debido a problemas de disponibilidad de productos, errores de precio, mala exhibición y fallas de abastecimiento en los puntos de venta.

Así lo expuso Javier Moreira, CEO de Teamcore, al explicar que estas deficiencias se traducen en la llamada "venta perdida", que es uno de los problemas más costosos para fabricantes y retailers y de los principales retos para el crecimiento del sector retail.

"La venta perdida posiblemente sea el principal factor, el principal stop del crecimiento en el retail", comentó tras su intervención en Actions Summit, organizado por Teamcore, una plataforma de inteligencia artificial para el canal moderno y tradicional.

Las ventas pérdidas, detalló, sucede cuando un consumidor está dispuesto a comprar un producto, pero no puede hacerlo porque no está disponible en el anaquel, tiene un precio incorrecto o presenta problemas de exhibición.

El mercado de Latinoamérica pierde alrededor de 82,000 millones de dólares cada año por ventas que no llegan a concretarse debido a este tipo de incidencias en los puntos de venta, dijo Javier Moreira.

Estimó que cerca del 40% de ese monto podría concentrarse en México debido al tamaño e importancia de su mercado de consumo.

El CEO de Teamcore detalló que la tecnología predictiva, anclada con la inteligencia artificial, ayuda a identificar riesgos de desabasto y problemas operativos antes de que se traduzcan en una venta no realizada y, por lo tanto, en pérdidas económicas para los empresas del sector consumo y minoristas.

"La gran clave es predecir el futuro y, si ese futuro no tiene una buena pinta o no luce con la foto de éxito que el vendedor necesita, le ayudamos a conseguirla", aseguró.

Las empresas que utilizan este tipo de herramientas, aseguró el directivo, logran reducir en promedio alrededor de un 50% las ventas perdidas, lo que genera aumento en ventas de entre 8 y 15 por ciento.

Además, se traducen en mejoras de productividad, con reducciones de hasta 30% en los costos relacionados con la ejecución en el punto de venta.

Consumo, con perspectivas positivas

Para Javier Moreira, el panorama del retail mexicano es “alentador, a pesar de la debilidad observada al inicio de este año.

No obstante, reconoció retos por los cambios en los hábitos de consumo de la población, así como por el impacto que la inflación ha tenido sobre el poder adquisitivo de las familias.

"Eso hace todavía mucho más importante que la ejecución sea perfecta en el punto de venta", anotó.

El directivo consideró que las grandes campañas comerciales como Hot Sale, El Buen Fin, son uno de los principales catalizadores de demanda de alimentos, bebidas y productos de consumo masivo.

Particularmente, el Mundial de Fútbol va a generar picos de volumen importantes que no se van a volver a repetir, por lo menos, en cuatro años.

“Si los proveedores no tienen automatizada su cadena de valor y no prevén las cosas que pueden suceder, van a perder una oportunidad de negocio tremenda", consideró.

Resaltó que hay empresas que todavía operan con estrategias tradicionales para enfrentar los aumentos extraordinarios en la demanda, tales como aumentar inventarios y saturar almacenes, aunque esto implica costos adicionales y una presión sobre los márgenes.

Indicó, citando datos de Forrester, este año podría registrarse un impacto negativo de 1.5 puntos porcentuales en los márgenes del sector.