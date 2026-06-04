Lectura 1:00 min
Trump asegura que EU puede conseguir el uranio de Irán sin necesidad de un acuerdo
"Podríamos conseguirlo ahora mismo. No creo que pudieran detenernos si quisiéramos, pero no hay motivo para hacerlo. Está enterrado", declaró Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que Washington no necesita un acuerdo con Irán para hacerse con el uranio enriquecido de la república islámica.
"Podríamos conseguirlo ahora mismo. No creo que pudieran detenernos si quisiéramos, pero no hay motivo para hacerlo. Está enterrado", declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca.
Te puede interesar
Trump también dijo que no quería reunirse con el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei.
Sin embargo, añadió que, si Washington y Teherán llegaran a un acuerdo, era posible que ambos se encontraran, y añadió: "Si eso ocurriera (...) sería respetuoso".