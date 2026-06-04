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El Economista
Geopolítica

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Trump asegura que EU puede conseguir el uranio de Irán sin necesidad de un acuerdo

"Podríamos conseguirlo ahora mismo. ‌No creo ​que pudieran detenernos si quisiéramos, pero no hay motivo para hacerlo. Está enterrado", declaró Trump.

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Trump dijo ​que no quería reunirse con el ⁠líder supremo de Irán, ⁠Mojtaba ⁠Jamenei.Foto: REUTERS

Reuters

El presidente ⁠de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves ⁠que Washington no necesita ⁠un acuerdo con Irán para hacerse con el uranio enriquecido de la república islámica.

"Podríamos conseguirlo ahora mismo. No creo que pudieran detenernos si quisiéramos, pero no hay motivo para hacerlo. Está enterrado", declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca.

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Trump también dijo que no quería reunirse con el ⁠líder supremo de Irán, ⁠Mojtaba ⁠Jamenei.

Sin embargo, añadió que, ⁠si Washington y Teherán llegaran a un acuerdo, era posible que ambos se encontraran, y añadió: "Si eso ocurriera (...) sería respetuoso".

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