STPS inicia proceso para normar riesgos laborales por cambio climático

El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, inició el proceso para la creación de la primera Norma Oficial Mexicana enfocada en regular los riesgos laborales asociados al cambio climático.

Así lo dio a conocer la dependencia en el marco de la segunda sesión ordinaria, el organismo técnico formalizó la constitución de un grupo de trabajo que se encargará de diseñar este instrumento regulatorio. El proyecto tiene como objetivo establecer controles industriales y análisis de riesgos físicos tanto en espacios interiores como en actividades al aire libre, ante las modificaciones de las condiciones de seguridad provocadas por fenómenos meteorológicos.

La justificación técnica de la autoridad laboral se fundamenta en los reportes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales indican un incremento en la exposición de la población ocupada a factores como estrés térmico, radiación ultravioleta, contaminación y enfermedades vectoriales. Asimismo, la regulación buscará mitigar la morbilidad y mortalidad derivadas de la falta de adaptación de los entornos laborales a estas variaciones ambientales.

El diseño del documento tomará como base la norma internacional ISO/PAS 45007:2026 sobre gestión de riesgos climáticos en las organizaciones. El calendario de la dependencia establece que el grupo de trabajo entregará el preanteproyecto en octubre de 2026, con la finalidad de proponer su incorporación en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2027.

De manera simultánea, el comité aprobó la inscripción de la modificación a la NOM-002-STPS-2011, relativa a la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, en el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2026, con el fin de actualizar el marco normativo mediante la adopción de nuevas tecnologías de prevención.