Clientes de Hey Banco ya podrán invertir en acciones fraccionadas de empresas que cotizan en EU

Hey Banco —que recientemente inició operaciones como banco independiente—, lanzó este jueves Hey X, una plataforma digital que permitirá a sus clientes invertir en acciones fraccionadas de grandes empresas globales que cotizan en el mercado bursátil de Estados Unidos.

Esta nueva plataforma estará disponible a partir del próximo 15 de junio para los clientes de la institución.

"Hey Banco anuncia el lanzamiento de Hey X, una nueva plataforma digital de inversión que democratiza el acceso al mercado bursátil estadounidense mediante la compra de acciones fraccionadas de empresas globales, operando completamente en pesos mexicanos y directamente desde una nueva aplicación móvil", detalló la entidad financiera.

Agregó: "todas las operaciones ofrecerán una experiencia digital sencilla, accesible y respaldada por una infraestructura bursátil digital".

Y es que explicó que Hey X operará mediante una alianza estratégica con Apex Fintech Solutions, firma global de tecnología bursátil que procesa miles de millones de transacciones internacionales, y cuya infraestructura es utilizada por algunas de las principales plataformas de inversión del mundo.

"Esta colaboración permitirá a los usuarios acceder al mercado estadounidense, bajo altos estándares de liquidez, seguridad operativa y cumplimiento regulatorio, respaldados por tecnología financiera de clase mundial", puntualizó.

Así, a partir del 15 de junio, los clientes verificados de Hey Banco, podrán adquirir acciones fraccionadas de compañías globales que cotizan en el mercado estadounidense como Apple, Amazon y Tesla, entre otras, desde montos pequeños.

El objetivo es transformar la percepción tradicional de la inversión bursátil, al acercar los mercados globales a un mayor número de personas, mediante la compra de acciones fraccionadas en moneda nacional, pues mientras una acción representa una parte proporcional del capital social de una empresa, una acción fraccionada permite adquirir únicamente una parte de la acción completa.

Con ello, se facilita el acceso a empresas globales desde montos menores, permitiendo diversificar portafolios de inversión.

Incrementar el patrimonio de clientes

Manuel Rivero, director general de Hey Banco, destacó en videoconferencia, que los clientes de la institución podrán invertir en acciones fraccionadas desde 40 pesos, ello, en lugar de comprar una acción completa que puede costar miles de pesos tratándose de empresas globales.

El banquero agregó que este se suma a otros logros que ha tenido Hey este año, como fue la escisión de Banregio, además de la incorporación de otros productos y servicios, y expuso que demuestra el compromiso del banco de contribuir a que se incremente el patrimonio de sus clientes.

Resaltó que el proceso para invertir a través de Hey X será sencillo, además de que hay un asesor de Inteligencia Artificial que acompañará al cliente.

Además, dijo, está el respaldo de la solidez de Hey, pero también del grupo al que pertenece.

Fortalece ecosistema

Hey mencionó que la aplicación estará disponible para dispositivos iOS, y Android.

Con este lanzamiento, Hey Banco fortalece su ecosistema financiero digital, al incorporar una solución de inversión internacional diseñada para pequeños y medianos inversionistas, combinando accesibilidad, educación financiera y tecnología.

"Cada solución continúa consolidando una propuesta integral que abarca desde productos bancarios, hasta soluciones de inversión internacional, todo bajo la más estricta regulación y protección de una institución financiera en México", mencionó.