Querétaro quiere impulsar la generación de energía con gas natural

Querétaro, Qro. Para estabilizar el sistema eléctrico, la Agencia de Energía del Estado de Querétaro (AEEQ) plantea la generación de energía a base de gas natural como una alternativa que, también, responda a la creciente demanda energética.

Podría ser una solución inmediata para impulsar la transición hacia procesos más eficientes y competitivos, refirió el director de la agencia, Mauricio Reyes Caracheo, durante el encuentro Qro Energy Gas Forum.

El gas natural, explicó, es un combustible de transición para generar energía, que incluso es utilizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE); el objetivo de fomentar su uso a nivel local, dijo, es hacer generadores pequeños en parques industriales para satisfacer las necesidades de energía en el lugar. Hay proyectos en desarrollo en áreas industriales.

"El crecimiento económico no se da sin energía. Entonces, hay que tener energía para que ese crecimiento no se detenga y, para nosotros no estar esperando que el gobierno federal -sobre todo en el tema industrial, haga lo que tiene que hacer-, estamos proponiendo la generación de energía con gas natural. (…) Sin duda seguiremos dependiendo de la CFE, entonces, lo que estamos proponiendo es hacer una interdependencia con ellos", apuntó.

Hasta el momento, dijo, ni hay registro de empresas que hayan dejado de instalarse en el estado por falta de energía; sin embargo, habló de la necesidad de buscar soluciones al crecimiento de la demanda, con base en lo que permite la normatividad vigente y en cada área de consumo.

"En la energía renovable siempre necesitamos energía firme y esa la vamos a dar con el gas natural, (…) algunos dicen que por unos años, algunos dicen que por décadas, yo creo que va a ser por mucho tiempo todavía el gas natural porque empiezan a aparecer tecnologías para atrapar ese nivel de contaminación —que considera la normatividad— bajo, podemos todavía atrapar ese nivel de contaminación", expuso.

El director de la agencia resaltó la importancia de crear políticas públicas para impulsar la energía renovable; también, pugnó porque las agencias de energía de los estados cuentan con más facultades.

Si bien la CFE está invirtiendo en materia de energía, aclaró que es necesario crear alternativas para atender los requerimientos.

El titular de la AEEQ agregó que existe una buena comunicación con la CFE y se tiene conocimiento de que están haciendo inversiones, sin embargo, destacó que la empresa pública trabaja con los mismos recursos de otros años. En la actualidad, dijo, en Querétaro se están ampliando al menos dos subestaciones de potencia que permitirán aumentar la capacidad.

Respecto al consumo energético que representan los centros de datos, ahondó que estas unidades están haciendo su propia infraestructura que se conecta con la CFE.

Alternativa para el crecimiento industrial

El gas natural representa una alternativa estratégica para fortalecer la disponibilidad de energía eléctrica, impulsar el crecimiento industrial y avanzar hacia modelos más eficientes y más limpios de energía, refirió el gobernador Mauricio Kuri González, durante su participación en el foro.

"En Querétaro tenemos claro que el crecimiento debe ir acompañado de accesibilidad energética, planeación y visión de largo plazo; y certeza para quienes invierten y puedan generar empleos. Nuestro estado vive un gran momento, de atracción de inversiones y de desarrollo industrial, por eso, debemos anticiparnos a los retos energéticos", pronunció.

Durante el Qro Energy Gas Forum, el embajador de Noruega en México, Dag Nylander, habló de la participación que tiene su país en la exportación de gas natural; así como los avances en la energía verde.