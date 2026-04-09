Katia Itzel llega al centro del Mundial FIFA 2026

Katia se ha mantenido cercana a sus raíces, compartiendo sus experiencias y dando cátedra a las generaciones universitarias sobre lo que toma ser una de las árbitras con mayor recorrido.

Hace menos de un año reinauguró una cancha que lleva su nombre (acondicionada para jugar cuatro deportes) en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es egresada de sus aulas y exjugadora del equipo representativo femenil de futbol asociación de la Universidad Nacional y es alumna de la Facultad de Derecho. Además, una que otra mañana, puede tomar la pista de los Viveros de Coyoacán para correr.

“Cuando estudiaba aquí, me dedicaba al deporte y a mis estudios, jamás me pasó por la mente que iban a remodelar la cancha y a ponerle mi nombre. No ha sido fácil, mi paso por el arbitraje y el futbol ha sido complicado, pero las puertas están cada vez más abiertas y se va logrado una mayor igualdad. Ayudo en este camino y espero dejar puertas abiertas para que sean más las mujeres que puedan conquistar sueños que parecen complicados”, expresó en la cancha universitaria.

El nombre de Katia Itzel García tiene un brillo especial entre los 52 árbitros que fueron designados por la FIFA para el Mundial 2026. Es la primera mexicana de la historia en impartir justicia en la competencia varonil. Y en cuanto a género, ella y la estadounidense Tori Penso son las únicas convocadas a la responsabilidad.

Katia a los 33 años hace más robusta su trayectoria. Por mencionar algunos internacionales destacados, arbitró la Final 2026 Women’s Champions Cup, el Mundial femenil Sub 20 en Chile 2025, en los Juegos Olímpicos en París 2024 (juego por la medalla de bronce), en el Mundial femenil de Australia y Nueva Zelanda.

Además de Katia, otros nacionales enlistado por FIFA son César Ramos, quien vivirá su tercera experiencia mundialista como juez central, además de Marco Bisguerra, Alberto Morín y Sandra Ramírez en calidad de asistentes, así como Erick Miranda y Guillermo Pacheco en el VAR.

En total, habrá 170 oficiales, 41 más respecto a la edición de Qatar 2022. Katia ha comentado cómo se mantiene en el radar para ser considerada en competencias de gran tamaño.

“Debemos pasar pruebas físicas, obtener buena calificación en los partidos que arbitramos, sean varoniles o femeniles, así como en los seminarios internacionales a los que asistimos. El buen desarrollo y desempeño de los conocimientos de las reglas del juego y su interpretación, aunado a una buena práctica con los compañeros, dentro y fuera de la cancha, es fundamental”, dijo en la FCPyS.