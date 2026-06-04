El SNTSA asume la representación mayoritaria en el IMSS-Bienestar

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) iniciará el proceso para homologar y garantizar el respeto a los derechos laborales de los empleados de la Secretaría de Salud que ahora se desempeñan en el IMSS-Bienestar, tras ser reconocido formalmente como la organización gremial mayoritaria ante la Junta de Gobierno de dicha institución.

Durante la inauguración del 49 Consejo Nacional Ordinario de Dirigentes del SNTSA, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, Marco Antonio García Ayala, informó a los 106 secretarios seccionales que existe el compromiso formal de mejorar las condiciones generales de trabajo en la nueva estructura de salud pública, con lo cual se prevé dar respuesta a las demandas pendientes de los trabajadores en cada entidad federativa.

Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Cristóbal Arias Solís, señaló que la aprobación del acuerdo que valida la relación jurídica entre el SNTSA y el IMSS-Bienestar restará incertidumbre laboral al personal operativo. El funcionario federal apuntó que la organización sindical fungirá como garante en la transición y operación de los servicios de salud pública del país.

En el encuentro, la secretaria general de la Sección 36 del SNTSA, Beatriz Vélez, detalló que el reconocimiento de la mayoría sindical ante la Junta de Gobierno vuelve prioritaria la defensa de las condiciones generales de trabajo vigentes, por lo que la agenda del Consejo Nacional se centrará en definir las acciones políticas y gremiales de los próximos meses.