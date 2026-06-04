Gobierno estatal, aliado de mujeres empresarias para crecer y transformar: Armenta Mier

•⁠ ⁠Participantes se integrarán a proyectos estratégicos de turismo comunitario, promoción económica y comercialización regional.

•⁠ ⁠Puebla fortalece su posicionamiento turístico con nuevas inversiones, conectividad y eventos de alcance nacional e internacional.

PUEBLA, Pue.- La puesta en marcha del programa Fortalezza Puebla Turismo permitirá capacitar y fortalecer a 400 mujeres de los sectores turístico, gastronómico, artesanal y de servicios de distintas regiones de la entidad, como parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno del Estado y el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) Puebla, para impulsar el desarrollo económico con perspectiva de inclusión.

Durante la inauguración, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que el empoderamiento de las mujeres representa una política de Estado orientada a generar bienestar, autonomía económica y mejores oportunidades para las familias poblanas.

Ante empresarias, emprendedoras, representantes académicos y organismos empresariales, el titular del Ejecutivo destacó que el fortalecimiento de las mujeres debe reflejarse en acciones concretas. En ese sentido, subrayó que más del 50 por ciento de los espacios estratégicos de su gabinete son ocupados por mujeres y recordó que programas como Obra Comunitaria, que este año ejercerá mil 500 millones de pesos en beneficio de las comunidades, son administrados por mujeres en todo el estado.

Asimismo, resaltó que la autonomía económica es una herramienta fundamental para prevenir la violencia y construir condiciones de igualdad.

La presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Puebla, Edhalí Moreno Cíntora, informó que Fortalezza se ha consolidado como uno de los programas de capacitación más importantes para el desarrollo empresarial femenino en México, con más de 4 mil 500 beneficiarias a nivel nacional. Destacó que Puebla aporta más del 50 por ciento de las participantes capacitadas dentro de esta estrategia y reconoció el respaldo institucional del Gobierno del Estado para impulsar proyectos que fortalecen la competitividad, el liderazgo y la generación de empleo encabezado por mujeres.

Por su parte, la directora de Comunidad del CCME Puebla, Sandra Taja, señaló que el programa permitirá ampliar capacidades, conocimientos y redes de colaboración entre emprendedoras, artesanas, productoras y prestadoras de servicios turísticos. En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Cisneros Madrid, reconoció el papel de las mujeres como agentes de transformación económica y destacó que el turismo representa una de las principales oportunidades para generar desarrollo, empleo y bienestar en las regiones del estado.

Durante el encuentro, el gobernador Alejandro Armenta Mier instruyó a la Coordinación General de Turismo Comunitario y a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo a establecer mecanismos de vinculación permanente con las participantes para integrarlas a proyectos estratégicos como el Turismo Comunitario en los 217 municipios, el Convención Nacional del Café y la preparación del Tianguis Turístico 2027, cuya sede será Puebla. Señaló que la participación activa de las mujeres empresarias será fundamental para consolidar estos proyectos de alcance estatal y nacional.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con los sectores productivos, académicos y sociales para fortalecer el liderazgo de las mujeres, ampliar sus oportunidades de desarrollo y consolidar una economía más incluyente, competitiva y generadora de bienestar para todas las regiones de la entidad.