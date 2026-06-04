Las Vegas se mantendrá en el calendario de la Fórmula 1 hasta 2037

Las Vegas seguirá acogiendo un Gran ⁠Premio de Fórmula 1 al menos hasta 2037 tras acordar una prórroga de ⁠contrato por 10 años, ⁠anunciaron las partes el jueves.

La carrera nocturna del sábado, en la que los pilotos compiten a más de 320 km/h por el famoso Strip de la ciudad de Nevada, es una de las tres pruebas estadounidenses del calendario de F1 -junto con Austin y Miami- y acogió su primer Gran Premio en 2023. Austin (Texas) tiene contrato hasta 2034 y Miami hasta 2041.

"Estamos encantados de que la Fórmula 1 siga compitiendo en Las Vegas durante muchos años", declaró Stefano Domenicali, director ejecutivo de la F1, propiedad de Liberty Media, ⁠en un comunicado previo al ⁠Gran Premio ⁠de Mónaco del fin de semana. "Desde su ⁠debut en 2023, el evento ha sido extraordinario".

"Siempre hemos creído que Las Vegas se convertiría en una piedra angular de nuestra presencia en Estados Unidos y esta ampliación, junto con el éxito de los últimos ⁠años, refuerza nuestro compromiso a largo plazo con este importante mercado".

El paddock descubrió ese circuito urbano en la ciudad de los casinos en 2023 y en solo tres años esa cita se ha convertido en una de las más emblemáticas.

Atrae a centenares de miles de visitantes cada año y generó más de tres mil millones de dólares de impacto económico en el sur del Estado de Nevada en esas tres primeras ediciones.

La cuarta edición del Gran Premio de las Vegas de F1 está programada del 19 al 21 de noviembre y será la antepenúltima cita de la temporada.