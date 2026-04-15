Mundial 2026: Ciudades anfitrionas alcanzan aumentos de hasta 67% en reservas de vuelos

Las 16 ciudades anfitrionas del Mundial de fútbol 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México a mediados de junio, registran aumentos de dos dígitos en las reservas de vuelos, según datos de RateGain.

Monterrey, Dallas y Houston son las urbes que alcanzan en estos momentos los mayores incrementos, con alzas del 67%, 42% y 38%, respectivamente.

Sin embargo, dos ciudades marcan descensos en las reservas, siendo el caso de Seattle y Guadalajara, mientras que la Ciudad de México no experimenta crecimientos ni caídas.

Para el fundador y director general de RateGain, Bhanu Chopra, el Mundial de la FIFA es uno de los eventos de demanda más importantes para el turismo global y las marcas que ganarán serán aquellas que actúen con inteligencia en tiempo real, no las que esperen a que los datos se actualicen.

"Ahora, con este panel interactivo ponemos datos en tiempo real a disposición de todos para el beneficio de toda la industria para basar sus decisiones en evidencias, no intuiciones", añadió.