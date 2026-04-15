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Mundial 2026: Ciudades anfitrionas alcanzan aumentos de hasta 67% en reservas de vuelos
Las 16 ciudades anfitrionas del Mundial de fútbol 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México a mediados de junio, registran aumentos de dos dígitos en las reservas de vuelos, según datos de RateGain.
Las 16 ciudades anfitrionas del Mundial de fútbol 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México a mediados de junio, registran aumentos de dos dígitos en las reservas de vuelos, según datos de RateGain.
Monterrey, Dallas y Houston son las urbes que alcanzan en estos momentos los mayores incrementos, con alzas del 67%, 42% y 38%, respectivamente.
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Sin embargo, dos ciudades marcan descensos en las reservas, siendo el caso de Seattle y Guadalajara, mientras que la Ciudad de México no experimenta crecimientos ni caídas.
Para el fundador y director general de RateGain, Bhanu Chopra, el Mundial de la FIFA es uno de los eventos de demanda más importantes para el turismo global y las marcas que ganarán serán aquellas que actúen con inteligencia en tiempo real, no las que esperen a que los datos se actualicen.
"Ahora, con este panel interactivo ponemos datos en tiempo real a disposición de todos para el beneficio de toda la industria para basar sus decisiones en evidencias, no intuiciones", añadió.