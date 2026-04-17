La FIFA califica de "arbitrario" el aumento en el precio del transporte para el Mundial 2026

La FIFA criticó este viernes el aumento del boleto de tren desde Nueva York hacia el MetLife Stadium, en la vecina Nueva Jersey, por el que los aficionados deberán pagar un valor doce veces más alto que el actual.

El comité organizador local y la empresa de transporte anunciaron más temprano que el costo del pasaje de ida y vuelta será de 150 dólares hacia el recinto deportivo que albergará ocho partidos, incluida la final el 19 de julio.

"Fijar arbitrariamente precios elevados y exigir que la FIFA absorba esos costos no tiene precedentes", indicó el organismo rector del futbol.